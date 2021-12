Грузинская мечта обсудила конституционные поправки с частью оппозиции

15 декабря правящая Грузинская мечта встретилась за закрытыми дверями с несколькими оппозиционными депутатами, с которыми обсудила конституционные изменения, предусмотренные Соглашением от 19 апреля.

За несколько дней до встречи председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе намекнул на возможный провал со стороны правящей команды конституционных поправок, согласно которым последующие парламентские выборы дважды должны быть проведены полностью по пропорциональным правилам и с 2% (вместо 5%) избирательным порогом.

После встречи Ираклий Кобахидзе заявил, что все пункты по конституционным поправкам остаются «открытыми». По его словам, продолжение обсуждения изменений и того, каким будет результат, «будет зависеть от многих вещей».

«Среди них, прежде всего, конечно же, действия оппозиции», — подчеркнул он.

Ираклий Кобахидзе в очередной раз повторил, что единственная тема, по которой у правящей команды есть «более или менее» четкая и устоявшаяся позиция, это то, что «ни о каких внеочередных выборах до 2024 года не может быть и речи».

Лидер партии «Стратегия Агмашенебели», депутат Георгий Вашадзе заявил, что Грузинская мечта «не выступает против 2% (избирательного) порога, пока что, по крайней мере (но при условии), что изменение вступит в силу в 2024 году и распространится и на 2028 год, т.е. намного дольше, чем это предусмотрено сейчас в Конституции».

По его словам, Грузинская мечта желает, чтобы существующая данность сохранилась до 2024 года, то есть избирательный порог в 1% и система по принципу 120/30.

На записях, опубликованных в СМИ, видно, что на встрече также присутствовали председатель фракции Грузинская мечта Мамука Мдинарадзе, депутат от Лело — Бадри Джапаридзе, который, по словам Мдинарадзе, был инициатором встречи, и Тина Бокучава, депутат Единого национального движения.

По состоянию на данный момент Парламент уже принял поправки к Конституции в первом чтении, и для их утверждения нужно принять их еще в двух чтениях и наряду с Грузинской мечтой потребуется также поддержка оппозиционных депутатов. Предыдущие заявления Ираклия Кобахидзе показывают, что Грузинская мечта может больше не поддержать изменения.

30 ноября председатель Грузинской мечты заявил, что принятие поправок, которые требуют поддержки 113 из 150 депутатов, находится в руках правящей партии, у которой в законодательном собрании 84 депутата. Он также подчеркнул, что принятие поправок станет «маленьким подарком» для оппозиции.

Ранее Кобахидзе также заявил, что 5-процентный порог для демократического развития страны может быть даже лучше, но он также отметил, что правящая команда продолжит обсуждение снижения порога.

Грузинская мечта в одностороннем порядке вышла из Соглашения от 19 апреля в июле, но заявила, что сохранит приверженность изменениям, предусмотренным в документе. Несмотря на обещание, Грузинская мечта также заговорила об изменении правил избрания генерального прокурора 3/5 голосов, что подверглось критике со стороны США и Евросоюза.

Грузинская мечта также в ускоренном порядке рассматривает возможность изменения в механизме избрания председателя и членов Центральной избирательной комиссии.

