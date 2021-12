«Индекс управления Грузии»: исследование отражает основные вызовы страны

В новом исследовании «Индекс управления Грузии», который подготовлен Институтом политики Грузии, анализируются результаты страны за 2021 год по четырем направлениям управления. Это: демократия и права человека, государственность и государственные институты, социальная и экономическая политика, а также внешняя политика и политика безопасности.

Согласно исследованию, индекс управления в 2021 году показывает «незавидную» ситуацию в Грузии. Данные страны особенно слабы в категориях демократического и эффективного управления. Отправление правосудия и проведение судебных реформ считаются самыми крупными провалами, за которыми следуют управление пандемией, спорные выборы и провал посредничества ЕС.

«Индекс управления Грузии» основан на количественных и качественных методах исследования. Система оценки основана на опросе экспертов, в котором приняли участие 40 экспертов из разных сфер.

Ключевые выводы

Демократия и права человека (Демократическое управление)

Согласно исследованию, среди основных проблем в области демократического управления в 2021 году были политический кризис, спорные выборы, провал реформы правосудия, насилие в отношении журналистов и демонстрантов, поляризация и политическая радикализация.

В частности, обеспечение правосудия и неудавшаяся судебная реформа в исследовании оцениваются как наиболее проблемные направления. Согласно документу, несмотря на некоторые позитивные избирательные реформы, неравные условия игры между властью и оппозицией, а также радикализация предвыборной и поствыборной среды остаются серьезными проблемами для демократического управления в Грузии.

В исследовании говорится, что гражданское общество остается влиятельным неправительственным актором, хотя многие гражданские организации сталкиваются со ставшими обычными проблемами, такими как «зависимость от доноров и отсутствие доверия со стороны населения и недостаток коммуникации с населением». Согласно документу, медиа-ландшафт и часть организаций гражданского общества «поляризованы по политической и партийной принадлежности».

Государственность и государственные институты (эффективное управление)

В качестве главных вызовов в сфере эффективного управления исследование называет — неформальное управление, борьбу с политической коррупцией и недопущение распространения государственной монополии на власть на все социальные сегменты и оккупированные территории.

Примером «ограниченной государственности» в исследовании приводится отказ государственных властей осуществлять свою монополию на власть в отношении Грузинской Православной Церки и ультраправых групп.

«Неформальное управление остается серьезным вызовом для эффективного управления и государственности в Грузии, поскольку Бидзина Иванишвили твердо сохраняет влияние над органами государственного управления», — говорится в документе.

Согласно исследованию, неформальное управление также подпитывает политическую коррупцию, когда антикоррупционные реформы были несколько затруднены в течение отчетного периода. В документе говорится, что предоставление государственных услуг получило наивысший балл среди всех показателей эффективности управления, хотя проблемы все равно остаются.

Социально-экономическая политика (Социально-экономическое управление)

Согласно исследованию, Грузия показала лучшие результаты с точки зрения социально-экономического управления по сравнению с первыми двумя сферами, хотя в этой области есть серьезные проблемы и отсутствует единое видение долгосрочных реформ. Согласно документу, у государственной власти нет повестки дня всеобъемлющих структурных реформ в таких областях, как образование, социальная интеграция и рынок труда.

«В повестке дня органов государственного управления и политических партий доминируют политические мнения и избирательные кампании», — говорится в исследовании.

Согласно документу, недостаточное внимание уделяется привлечению прямых иностранных инвестиций и диверсификации экспорта.

Внешняя политика и политика безопасности (Внешнее управление)

Что касается внешней политики, в докладе говорится, что проблемы с демократией и внутриполитические кризисы негативно повлияли на отношения Грузии с ее евроатлантическими партнерами и поставили под угрозу европейские перспективы Грузии.

Согласно документу, Россия «остается главным внешним вызовом для национальной безопасности Грузии, внутриполитического и экономического порядка». Согласно исследованию, необходим более системный подход к угрозам со стороны России, включая дезинформацию и гибридные войны. Согласно документу, новые региональные инициативы с участием России, такие как формат 3+3, представляют собой еще один потенциальный региональный риск для Грузии.

В течение отчетного периода грузинская дипломатия во время и после недавней войны в Нагорном Карабахе, а также новое военное соглашение с США воспринимаются как успехи Тбилиси во внешней политике.

Вызовы 2022 года

Согласно исследованию, власти должны сосредоточиться на реформе правосудия в 2022 году, а также на антикоррупционных реформах. Согласно документу, приоритетами на следующий год должны стать проведение реформ в сфере здравоохранения и фармацевтики, а также реформы политики на рынке труда, введение минимальной заработной платы и страхования от безработицы, реформы в сфере здравоохранения и социальной защиты, а также в сфере образования.

Согласно докладу, главной внешнеполитической задачей 2022 года станет восстановление подпорченного имиджа страны в глазах международного содружества. В документе говорится, что этому процессу помогут усиление демократических реформ и преодоление длительного политического кризиса.

