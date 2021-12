Министр юстиции Грузии встретился со своими коллегами в Венеции

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе в Венеции 13-14 декабря принимает участие в Конференции министров юстиции, организованной под председательством Италии в Комитете министров Совета Европы. В ходе мероприятия Рати Брегадзе встретился со своими коллегами из Италии, Венгрии, Армении и Азербайджана.

На конференции обсуждатется роль уголовного правосудия и восстановительного правосудия в Европе. Рати Брегадзе представил участникам министериала, организованного Советом Европы, «Кодекс ювенальной юстиции» и грузинскую модель восстановительного правосудия.

Сегодня министр юстиции Грузии встретился со своим азербайджанским коллегой Фикретом Мамедовым и проинформировал его об инновационных реформах, запланированных по направлению расширения доступа к услугам. По сообщению Министерства юстиции Грузии, особое внимание было уделено доступности публичных услуг, в том числе инновационному проекту мобильных домов юстиции, а также реформе системы пробации и пенитенциарной системы.

В ходе встречи со своим армянским коллегой Кареном Андресяном стороны также уделили внимание проекту мобильных домов юстиции. По информации Министерства юстиции Грузии, министры также обсудили вопрос двустороннего сотрудничества и договорились о проведении грузино-армянского правового форума в феврале 2022 года.

13 декабря на встрече со своим итальянским коллегой Мартой Картабиа Рати Брегадзе ознакомил ее с десятилетней стратегией развития Министерства юстиции Грузии. «Особое внимание было уделено процессу гармонизации законодательства Грузии с Евросоюзом и вопросам сотрудничества с Италией в этом отношении», — заявили в Министерстве юстиции Грузии.

Рати Брегадзе и министр юстиции Венгрии Джудит Варга подписали Меморандум о взаимопонимании, который «создает дополнительные возможности для сотрудничества двух стран в сфере юстиции».

После встречи министр Брегадзе сообщил журналистам, что укрепление сотрудничества с Министерством юстиции Венгрии поможет процессу гармонизации законодательства Грузии с законодательством ЕС.

