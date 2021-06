Грузия в коммюнике Брюссельского саммита НАТО

На Брюссельском саммите 14 июня главы государств и правительств 30 стран-членов НАТО выпустили коммюнике, в котором, среди прочего, подтвердили решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что «Грузия станет членом Североатлантического союза и План действий к членству будет частью процесса».

Лидеры НАТО подчеркнули, что решительно поддерживают право Грузии определять свое будущее и внешнеполитический курс без вмешательства извне. Согласно документу, Альянс поддерживает Грузию в повышении устойчивости к гибридным угрозам, в тренировке и учениях, а также в обеспечении безопасной коммуникации.

В коммюнике говорится, что, внося «значительный вклад» в операции НАТО, Грузия, в свою очередь, продемонстрировала свою готовность и способность внести свой вклад в евроатлантическую безопасность.

Приветствуя соглашение, достигнутое 19 апреля при посредничестве ЕС, лидеры НАТО заявили, что это соглашение «проложит путь для значительных реформ, которые помогут Грузии как стране-кандидату продвинуться по пути к членству».

«Мы приветствуем значительный прогресс с точки зрения реализации реформ, которого достигла Грузия и еще должна достичь, который помог Грузии укрепить свой оборонный потенциал и совместимость с альянсом», — отметили лидеры НАТО в коммюнике.

Что касается отношений между НАТО и Грузией, лидеры заявили, что они «тесно сотрудничают» с Тбилиси в вопросах безопасности в Черноморском регионе в ответ на «дестабилизирующие действия» России.

В документе подтверждается поддержка территориальной целостности и суверенитета Грузии и содержится призыв к России вывести свои войска из оккупированной Абхазии и Цхинвальского региона.

Лидеры НАТО призвали Москву отменить свое решение о признании оккупированные территории независимыми государствами, соблюдать Соглашение о прекращении огня от 2008 года и «положить конец нарушениям прав человека, произвольным задержаниям и преследованиям граждан Грузии».

