Эрика Олсон: Власти Грузии нанесли ущерб демократическому процессу

Говоря о работе по демократическому развитию и верховенству закона в Грузии, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Эрика Олсон 8 декабря выразила обеспокоенность тем, что Власти Грузинской мечты нанесли определенный ущерб демократическому процессу.

Выступая во время виртуального диалога, организованного Foreign Policy, Олсон сказала, что правящая партия пообещала провести судебную и избирательную реформу, и «мы действительно хотим увидеть, как она выполняет это обещание».

Говоря о Соглашении от 19 апреля между Грузинской мечтой и оппозицией, Олсон сказала, что Соединенные Штаты, как близкий партнер, хотят помочь Грузии в проведении реформ, которые «они сами считают важными для будущего страны».

«Мы продолжаем активное участие», — сказала она, добавив, что «я также посылаю строгие сигналы, когда это необходимо. Я думаю, что это важная часть дружбы».

Заявлению американского дипломата предшествовала критика Грузинской мечты со стороны посла США в Грузии Келли Дегнан по поводу назначения четырех судей Верховного суда и возможного отказа от принятия конституционных поправок, предусмотренных Соглашением от 19 апреля.

Помимо реформ, Олсон также рассказала об отношениях и сотрудничестве между странами Южного Кавказа.

Она приветствовала усилия и инициативу Тбилиси по проведению переговоров между Баку и Ереваном, отметив, что три страны должны работать вместе для достижения положительных результатов вместе, а также самостоятельно налаживать региональное сотрудничество.

Она также отметила, что Вашингтон хочет быть прозрачным и честным посредником в связях между тремя странами, и подчеркнула, что Грузия, Азербайджан и Армения должны иметь возможность идти своим путем без вмешательства извне.

Дискуссия была организована американским информационным изданием Foreign Policy и проводилось в партнерстве с Фондом экономического сотрудничества США и Грузии, недавно созданным бывшим премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)