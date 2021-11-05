Заместитель помощника госсекретаря США посещает Тбилиси
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял недавно назначенного заместителя помощника государственного секретаря США по вопросам Южной Европы и Кавказа Эрику Олсон, которая прибыла в Тбилиси сегодня утром.
Как сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии, в ходе встречи, на которой стороны обсудили ситуацию с безопасностью в регионах Черного моря и Южного Кавказа, Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что сильное стратегическое партнерство между Грузией и США важно для общих интересов обеих стран, а также для безопасности региона и евроатлантической безопасности.
Согласно той же информации, премьер-министр отметил, что Грузия остается верным и надежным союзником США в регионе.
По сообщению Администрации правительства, Гарибашвили выразил надежду, что в ближайшее время будут предприняты конкретные шаги для начала реализации решения бухарестского саммита НАТО, согласно которому Грузия станет членом Альянса.
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Визит проходит на фоне сложной политической ситуации в Грузии после второго тура выборов в органы самоуправления и голодовки находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили. Оппозиция планирует 6 ноября в Тбилиси масштабную акцию протеста против «сфальсифицированных» выборов и с требованием освобождения Саакашвили.
«Премьер-министр подчеркнул на встрече важность политической стабильности в Грузии и отметил, что после выборов необходимо сконцентрироваться на повестке дня развития страны», — сообщает в пресс-службе Администрации правительства Грузии.
Во встрече в Канцелярии правительства также приняли участие посол США в Грузии Келли Дегнан и вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани.
Заместитель помощника госсекретаря США прибыла в Тбилиси из Еревана. По сообщению Посольства США, в ходе визита также запланированы ее встречи с представителями различных политических партий.
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