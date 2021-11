Заместитель помощника госсекретаря США продолжает визит в Тбилиси

Заместитель помощника государственного секретаря США по делам Южной Европы и Кавказа Эрика Олсон, которая прибыла в Тбилиси 4 ноября, продолжает встречи в столице Грузии. 8 ноября она встретилась с депутатами правящей Грузинской мечты, министром иностранных дел Давидом Залкалиани и представителями неправительственного сектора.

Встречи с депутатами Грузинской мечты

Во время встречи с депутатами правящей партии речь шла о развитии событий после октябрьских выборов в самоуправление, а также о реформе судебной системы, безопасности, ситуации в регионе.

Председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе заявил журналистам после встречи: «мы обсудили все вопросы и сказали, что мир в Грузии важен, и важно, чтобы у нас была другая повестка дня, это должна быть повестка дня, ориентированная на развитие, это наш основной посыл».

Председатель парламентского Комитета по иностранным делам Николоз Самхарадзе заявил журналистам, что Соединенные Штаты готовы и дальше поддерживать судебную реформу Грузии. По его словам, грузинская сторона выразила готовность продолжить судебную реформу с учетом потребностей, выявленных анализом третьей и четвертой волн реформ в системе.

Встреча в МИДе

Заместитель помощника госсекретаря США встретилась с министром иностранных дел Давидом Залкалиани и его первым заместителем Лашей Дарсалия.

Помимо других вопросов стороны обсудили стратегическое партнерство между США и Грузией, вопросы, связанные с оккупированными регионами Грузии, а также ситуацию с безопасностью в регионах Черного моря и Южного Кавказа.

«Стороны выразили готовность продолжить работу по углублению партнерства США и Грузии во всех приоритетных направлениях», — говорится в сообщении МИД.

Встречи с НПО

Директор Центра исследований экономической политики Нино Эвгенидзе заявила, что на встрече с Олсон обсудили ряд вопросов, в том числе послевыборный «политический кризис», избирательную реформу, «обратный ход демократии» и судьбу демократических институтов в страна. Эвгенидзе отметила, что внимание было акцентировано также на вопроса нахождения в заключении бывшего президента Михаила Саакашвили.

В рамках визита 9 ноября также запланирована встреча Эрики Олсон с лидерами оппозиции. Ранее, 4 ноября, она встретилась с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)