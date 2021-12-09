Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Теа Ахвледиани на гражданской панихиде 8 человек, погибших в ходе вооруженного конфликта в Абхазии, в соборе Самеба, фото: пресс-служба Аппарата госминистра
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В Тбилиси доставили останки 8 человек, пропавших без вести во время вооруженного конфликта в Абхазии

09/12/2021 - 13:34
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По сообщению Аппарата государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства от 8 декабря, в Тбилиси доставили останки восьми человек, пропавших без вести во время вооруженного конфликта 1992-1993 годов в Абхазии.

Как сообщает Аппарат госминистра, гражданская панихида по погибшим пройдет 8-9 декабря в соборе Святой Троицы (Самеба).

По той же информации, останки пятерых принадлежали военнослужащим, а трое были гражданскими лицами. Останки 4 из 5 военных будут похоронены сегодня с воинскими почестями на братском кладбище в Дигоми, а остальные останки будут похоронены в другие места, в том числе на родовые кладбища, по решению семей погибших.

Как сообщили в Аппарате госминистра, останки погибших были доставлены совместными усилиями государственных ведомств и Международного Комитета Красного Креста.

По информации Аппарата государственного министра, к этому времени, благодаря совместному механизму, найдены останки 598 человек, пропавших без вести во время вооруженных конфликтов 1990 и 2008 годов, 219 из которых идентифицированы.

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09/12/2021 - 13:34
7 1 minute read

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