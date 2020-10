Сухуми открыл «посольство» в Дамаске

Власти оккупированной Абхазии 6 октября открыли «посольство» в Сирии. На церемонии открытия присутствовала прибывшая в Дамаск абхазская делегация, в которую наряду с другими лицами также входили «глава Администрации президента» Алхас Квициния, «министр иностранных дел» Даур Кове и «заместитель министра обороны» Нодар Пилия.

Сухуми и Дамаск договорились об отмене визовых требований для владельцев дипломатических паспортов.

За день до открытия «посольства» президент Сирии Башар Аль-Асад принял Квициания. «Глава Администрации президента» оккупированной Абхазии заявил, что «абхазский народ» поддерживает сирийский народ «в его стремлении защитить страну от международного терроризма, сохранить ее суверенитет и территориальную целостность». Со своей стороны Башар Асад выразил желание лично встретиться с «президентом» Абхазии Асланом Бжания, чтобы обсудить перспективы двустороннего сотрудничества.

МИД Грузии 6 октября осудил открытие абхазского «посольства» в Сирии, заявив, что это является продолжением «незаконного решения» режима Асада признать оккупированные территории Грузии в 2018 году, «принятого под давлением», что по-прежнему грубо нарушает основополагающие нормы и принципы международного права.

«Мы уверены, что как только в Сирии завершится правление нынешнего нелегитимного режима и страна встанет на путь демократического развития, это незаконное решение будет пересмотрено, и Сирия вернется в рамки международного права, основанного на принципах суверенитета и территориальной целостности», — говорится в заявлении МИД Грузии.

Режим Башара Аль-Асада признал независимость Абхазии и Цхинвальского региона 28 мая 2018 года. В ответ Грузия разорвала дипломатические отношения с Сирией, назвав решение о признании «манипулированным» со стороны России.

Наряду с Сирией, остальными странами, которые признали независимости двух регионов Грузии, являются Россия, Венесуэла, Науру и Никарагуа.

