Мэр столицы Каха Каладзе представил новое правительство Тбилиси в прежнем составе, фото: Мэрия Тбилиси
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Каха Каладзе представил новое правительство Тбилиси в прежнем составе

30/11/2021 - 15:14
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Переизбранный на пост мэра Тбилиси Каха Каладзе представил сегодня на брифинге заместителей мэра и руководителей муниципальных служб столицы.

Кандидатам потребуется поддержка Тбилисского Сакребуло для утверждения на эти должности. Получив после октябрьских выборов 29 мест в Сакребуло Тбилиси, правящая Грузинская мечта смогла собрать большинство. У оппозиции в столичном Сакребуло есть 21 депутат. Первое заседание Сакребуло состоится 3 декабря.

Каха Каладзе сформировал новое правительство Тбилиси прежними лицами. По его словам, они являются «выдающимися специалистами в своей области и преданы своему делу».

Ниже представлен состав правительства Тбилиси и список руководителей муниципальных служб:

  • Вице-мэр — Ираклий Хмаладзе;
  • Заместители мэра — Илья Элошвили, Ираклий Бенделиани, Андрия Басилаия;
  • Глава Администрация Мэрии Тбилиси — Валерий Чигладзе.

Руководители муниципальных служб:

  • Городская служба развития инфраструктуры — Георгий Абутидзе;
  • Городская служба экономического развития — Вахтанг Ломджария;
  • Городская служба по охране окружающей среды — Гига Гигашвили;
  • Городская служба культуры, образования, спорта и по делам молодежи — Ираклий Гвилава;
  • Городская юридическая служба — Серго Биркадзе;
  • Городская служба здравоохранения и социального обеспечения — Гела Чивиашвили;
  • Городская служба муниципальных закупок — Георгий Папава;
  • Городская финансовая служба — Гайоз Талаквадзе;
  • Городская служба безопасности — Николоз Чонкадзе;
  • Городская  служба муниципальной инспекции — Каха Гуледани.

Каха Каладзе также назвал руководителей Тбилисского фонда развития, Агентства по управлению недвижимостью и Службы архитектуры. Эти должности займут Леван Джгаркава, Ираклий Таварткиладзе и Теймураз Болоташвили.

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30/11/2021 - 15:14
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