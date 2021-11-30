Каха Каладзе представил новое правительство Тбилиси в прежнем составе
Переизбранный на пост мэра Тбилиси Каха Каладзе представил сегодня на брифинге заместителей мэра и руководителей муниципальных служб столицы.
Кандидатам потребуется поддержка Тбилисского Сакребуло для утверждения на эти должности. Получив после октябрьских выборов 29 мест в Сакребуло Тбилиси, правящая Грузинская мечта смогла собрать большинство. У оппозиции в столичном Сакребуло есть 21 депутат. Первое заседание Сакребуло состоится 3 декабря.
Каха Каладзе сформировал новое правительство Тбилиси прежними лицами. По его словам, они являются «выдающимися специалистами в своей области и преданы своему делу».
Ниже представлен состав правительства Тбилиси и список руководителей муниципальных служб:
- Вице-мэр — Ираклий Хмаладзе;
- Заместители мэра — Илья Элошвили, Ираклий Бенделиани, Андрия Басилаия;
- Глава Администрация Мэрии Тбилиси — Валерий Чигладзе.
Руководители муниципальных служб:
- Городская служба развития инфраструктуры — Георгий Абутидзе;
- Городская служба экономического развития — Вахтанг Ломджария;
- Городская служба по охране окружающей среды — Гига Гигашвили;
- Городская служба культуры, образования, спорта и по делам молодежи — Ираклий Гвилава;
- Городская юридическая служба — Серго Биркадзе;
- Городская служба здравоохранения и социального обеспечения — Гела Чивиашвили;
- Городская служба муниципальных закупок — Георгий Папава;
- Городская финансовая служба — Гайоз Талаквадзе;
- Городская служба безопасности — Николоз Чонкадзе;
- Городская служба муниципальной инспекции — Каха Гуледани.
Каха Каладзе также назвал руководителей Тбилисского фонда развития, Агентства по управлению недвижимостью и Службы архитектуры. Эти должности займут Леван Джгаркава, Ираклий Таварткиладзе и Теймураз Болоташвили.
По теме:
- Подсчитано 100% участков: Грузинская мечта побеждает в 19 муниципалитетах, проигрывает в Цаленджиха
- Партия Гахария предлагает сотрудничать ЕНД и ГМ в Сакребуло
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)