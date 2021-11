Каха Каладзе представил новое правительство Тбилиси в прежнем составе

Переизбранный на пост мэра Тбилиси Каха Каладзе представил сегодня на брифинге заместителей мэра и руководителей муниципальных служб столицы.

Кандидатам потребуется поддержка Тбилисского Сакребуло для утверждения на эти должности. Получив после октябрьских выборов 29 мест в Сакребуло Тбилиси, правящая Грузинская мечта смогла собрать большинство. У оппозиции в столичном Сакребуло есть 21 депутат. Первое заседание Сакребуло состоится 3 декабря.

Каха Каладзе сформировал новое правительство Тбилиси прежними лицами. По его словам, они являются «выдающимися специалистами в своей области и преданы своему делу».

Ниже представлен состав правительства Тбилиси и список руководителей муниципальных служб:

Вице-мэр — Ираклий Хмаладзе;

— Ираклий Хмаладзе; Заместители мэра — Илья Элошвили, Ираклий Бенделиани, Андрия Басилаия;

— Илья Элошвили, Ираклий Бенделиани, Андрия Басилаия; Глава Администрация Мэрии Тбилиси — Валерий Чигладзе.

Руководители муниципальных служб:

Городская служба развития инфраструктуры — Георгий Абутидзе;

— Георгий Абутидзе; Городская служба экономического развития — Вахтанг Ломджария;

— Вахтанг Ломджария; Городская служба по охране окружающей среды — Гига Гигашвили;

— Гига Гигашвили; Городская служба культуры, образования, спорта и по делам молодежи — Ираклий Гвилава;

— Ираклий Гвилава; Городская юридическая служба — Серго Биркадзе;

— Серго Биркадзе; Городская служба здравоохранения и социального обеспечения — Гела Чивиашвили;

— Гела Чивиашвили; Городская служба муниципальных закупок — Георгий Папава;

— Георгий Папава; Городская финансовая служба — Гайоз Талаквадзе;

— Гайоз Талаквадзе; Городская служба безопасности — Николоз Чонкадзе;

— Николоз Чонкадзе; Городская служба муниципальной инспекции — Каха Гуледани.

Каха Каладзе также назвал руководителей Тбилисского фонда развития, Агентства по управлению недвижимостью и Службы архитектуры. Эти должности займут Леван Джгаркава, Ираклий Таварткиладзе и Теймураз Болоташвили.

