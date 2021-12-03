Фото: Mehrad Vosoughi / Unsplash
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Служба статистики: В ноябре годовая инфляция в Грузии составила 12,5%

03/12/2021 - 12:00
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Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 3 декабря, годовая инфляция в Грузии в ноябре составила 12,5%.

По тем же данным, по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,6%.

По данным Службы статистики, на формирование годовой инфляции повлияло изменение цен в следующих группах: транспорт (рост на 20,2%); продукты питания и безалкогольные напитки (рост на 17%); жилье, вода, электричество, газ (рост на 11,5%).

На формирование месячной инфляции повлияло изменение цен в следующих группах: транспорт (рост 1,7%); мебель, предметы домашнего обихода, уход за домом (рост на 1%); Продукты питания и безалкогольные напитки (рост на 0,6%).

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03/12/2021 - 12:00
4 1 minute read

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