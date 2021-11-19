Внешнеторговый оборот Грузии в январе-октябре вырос на 23%

По предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 19 ноября, в январе-октябре внешнеторговый оборот Грузии увеличился на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 11,35 миллиарда долларов США.

За отчетный период экспорт увеличился на 24,9% до 3,39 млрд долларов США. Импорт также увеличился на 22,3% до 7,96 млрд долларов США. Отрицательное сальдо торгового баланса составило 4,57 миллиарда долларов США, что составляет 40,2% от общего внешнеторгового оборота.

В январе-октябре 2021 года Турция была крупнейшим торговым партнером Грузии с 1,68 миллиарда долларов США. Затем идут Россия, Китай, Азербайджан и США с 1,29 млрд, 1,23 млрд, 892,1 млн и 643,7 млн ​​долларов США.

Китай является крупнейшим экспортным партнером Грузии с 520,6 млн долларов США. Затем идут Россия, Азербайджан, Турция и Украина с 481,8 млн, 443,4 млн, 260,1 млн и 245,3 млн долларов США.

Что касается импорта, крупнейшими торговыми партнерами Грузии являются Турция, Россия, Китай, США и Азербайджан с 1,4 млрд, 812,2 млн, 705,2 млн, 492,5 млн и 448,7 млн долларов США.

В январе-октябре 2021 года крупнейшей экспортной группой были медные руды и концентраты — 655,6 млн долларов США. Далее следуют — ферросплавы — 377,9 млн долларов США; Реэкспорт легковых автомобилей — 373,3 млн долларов США; Вино — 189,1 млн долларов США; Алкогольные напитки — 121,99 млн долларов США; Минеральные и пресные воды — 118,4 млн долларов США; Фундук и прочие орехи — 90 млн долларов США; Лечебные средства — 79,6 млн долларов США; Азотные удобрения — 76,4 млн долларов США; Трикотажные изделия — 54,1 млн долларов США; Остальные товары — 1,26 млн долларов США.

В отчетном периоде легковые автомобили возглавили список импорта с 706,7 млн долларов США. Далее следуют нефть и нефтепродукты — 651,9 млн долларов США; Медные руды и концентраты — 564,8 млн долларов США; Лечебные средства — 298,7 млн ​​долларов США; Нефтяные газы — 235,8 млн долларов США; Телефонные аппараты — 173,6 млн долларов США; ЭВМ и блоки к ним — 123,9 млн долларов США; Вакцины, кровь и иммунные продукты — 100,3 млн долларов США; Грузовые автомобили — 91,7 млн долларов США; Пшеница и Меслин — 78,6 млн долларов США; Остальные товары — 4,9 млн долларов США.

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