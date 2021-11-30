Служба статистики: ВВП Грузии в октябре вырос на 6,9%

Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 30 ноября, в октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ВВП страны вырос на 6,9%.

По данным Службы статистики, в отчетном периоде рост наблюдался в следующих отраслях: перерабатывающая промышленность, транспорт и складирование, искусство, развлечения и досуг, электроснабжение, газ, пар и кондиционирование воздуха, финансовая и страховая деятельность, гостиницы и рестораны, торговля. В строительном секторе наблюдалась тенденция к снижению.

По той же информации, за первые 10 месяцев 2021 года ВВП вырос в среднем на 10,5%.

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