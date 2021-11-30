Фото: Маркус Списке/Unplash.com
Новости

Служба статистики: ВВП Грузии в октябре вырос на 6,9%

30/11/2021 - 12:39
1 Less than a minute

Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 30 ноября, в октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ВВП страны вырос на 6,9%.

По данным Службы статистики, в отчетном периоде рост наблюдался в следующих отраслях: перерабатывающая промышленность, транспорт и складирование, искусство, развлечения и досуг, электроснабжение, газ, пар и кондиционирование воздуха, финансовая и страховая деятельность, гостиницы и рестораны, торговля. В строительном секторе наблюдалась тенденция к снижению.

По той же информации, за первые 10 месяцев 2021 года ВВП вырос в среднем на 10,5%.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
30/11/2021 - 12:39
1 Less than a minute

მსგავსი/Related

Служба статистики: в 2020 году ВВП Грузии снизится на 6,8%

15/11/2021 - 17:36

В августе экономика страны выросла на 10,3%

30/09/2021 - 14:56

Реальный ВВП Грузии вырос на 29,9% во втором квартале

17/09/2021 - 14:05

В июле экономика Грузии выросла на 9,9%

31/08/2021 - 14:35
Back to top button