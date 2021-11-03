Служба статистики: Годовая инфляция в октябре составила 12,8%
Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 3 ноября, годовая инфляция в октябре составила 12,8%.
Согласно той же информации, цены выросли на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем.
По данным Службы статистики, на формирование годовой инфляции повлиял рост цен в следующих группах: транспорт (19,6%); Продукты питания и безалкогольные напитки (18,4%); Жилье, вода, электричество, газ (11,9%); Мебель, предметы домашнего обихода, уход за домом (11,3%); Гостиницы, кафе и рестораны (11,2%); Здравоохранение (8,4%).
Основное влияние на ежемесячный уровень инфляции оказал рост цен в следующих группах: продукты питания и безалкогольные напитки (3,0%); Одежда и обувь (9,2%).
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