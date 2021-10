НБГ оставил ставку рефинансирования на уровне 10%

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Грузии 27 октября оставил ставку рефинансирования без изменения на уровне 10%.

По заявлению НБГ, сохраняется жесткая денежно-кредитная политика, поскольку инфляция остается вызовом для Грузии. По заявлению Национального банка, в сентябре потребительские цены выросли на 12,3%, а уровень инфляции будет высоким до февраля 2022 года.

По информации НБГ, одной из основных причин высокой инфляции является резкий рост цен на продукты питания и нефть на мировом рынке, что усугубляется также быстрым ростом затрат на международные перевозки.

НБГ также учел реализацию спроса, накопленного на предыдущих этапах пандемии в текущем периоде, и высокие темпы кредитования. «Сильная кредитная активность является положительным стимулом для текущей экономической активности, но в то же время препятствует снижению инфляции», — говорится в сообщении НБГ.

Национальный банк Грузии также акцентировал внимание на положительные тенденции, в том числе на рост экспорта на 24% в январе-сентябре, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Также импорт увеличился на 22% в январе-сентябре, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

