Премьер-министры Ассоциированного трио встретились с представителями Евросоюза

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе со своими коллегами из Украины и Молдовы Денисом Шмыгалем и Натальей Гаврилица встретился 30 ноября с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Лейен.

Президент Европейского совета принял премьер-министров Ассоциированного трио на рабочем ужине, на котором стороны обсудили запланированный на 15 декабря саммит Восточного партнерства. Как сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии, три премьер-министра подчеркнули общую позицию, согласно которой саммит должен открыть новые возможности для всех трех стран на основе дифференциации и принципа «больше за большее».

Согласно той же информации, премьер-министр Грузии акцентировал внимание на амбициозном плане правительства Грузии, который подразумевает подачу официальной заявки на полноправное членство в Евросоюзе в 2024 году. Он подчеркнул, что очень важно, чтобы итоговая декларация саммита отражала европейский выбор Грузии, а также твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета страны.

Гарибашвили также рассказал о приоритетных направлениях Грузии, в том числе об укреплении транспортных и коммуникационных связей с Евросоюзом.

Премьер-министр Грузии отметил, что доступ к Единому экономическому пространству ЕС и максимальная активизация отраслевого сотрудничества «будут способствовать физической интеграции ассоциированных стран в ЕС».

«Основа нашей европейской интеграции — защита общих европейских ценностей», — написал Гарибашвили в Twitter после встречи. «Я благодарен за решительную поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности наших государств».

Со своей стороны, президент Европейского совета назвал ЕС «самым надежным партнером» Восточного партнерства, добавив, что «краеугольным камнем нашего сотрудничества являются права человека и верховенство закона».

В тот же день три премьер-министра встретились с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Как сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии, одной из тем разговора была отраслевая интеграция, что означает приближение к стандартам и нормам ЕС в различных областях, особенно в сфере охраны окружающей среды и климата, цифровой трансформации, транспорта и энергетики.

Согласно тому же сообщению, стороны подчеркнули важность ключевых ценностей европейской интеграции, таких как консолидация демократии, укрепление верховенства закона и защита прав человека.

На встрече также обсуждалась декларация предстоящего саммита Восточного партнерства, в которой «важно, чтобы были отражены приоритеты Ассоциированной тройки». Как сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии, премьер-министры выразили уверенность, что саммит откроет новые возможности для стран-партнеров постепенно получить доступ на рынок ЕС.

Гарибашвили назвал встречу с президентом Еврокомиссии «плодотворной» и отметил, что «уверен, что наше партнерство поможет заложить прочную основу для нашей европейской интеграции».

Со своей стороны, президент Еврокомиссии написала в Twitter, что с нетерпением ждет предстоящего саммита, который «придаст новый импульс нашему Восточному партнерству», чтобы «использовать весь потенциал наших соглашений об ассоциации и укреплять наше сотрудничество».

30 ноября три премьер-министра встретились также с президентом Европарламента Дэвидом Сассоли. Как сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии, стороны обсудили общие устремления и вызовы, в том числе вопросы оккупации и гибридные угрозы.

Стороны подчеркнули важность отражения приоритетов Ассоциированного трио в декларации предстоящего саммита Восточного партнерства. Переговоры также были сосредоточены на новых возможностях политической, экономической и отраслевой интеграции трех стран, расширении сотрудничества в таких областях, как взаимосвязанность, включая транспорт, энергетику и цифровые измерения, торговлю и экономическую интеграцию, по направлению изменения климата, региональной безопасности и борьбы с гибридными угрозами.

«Я благодарен Европарламенту за решительную поддержку европейских устремлений, суверенитета и территориальной целостности стран Ассоциированного трио», — написал Гарибашвили в Twitter.

Со своей стороны, президент Сассоли заявил, что Европарламент полностью поддерживает инициативу Ассоциированного трио и их тесное партнерство с ЕС. «Ваши страны являются важной частью Европы, нашей общей истории и нашего общего будущего», — написал он в Twitter.

Продолжение следует…

