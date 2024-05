Урсула фон дер Ляйен: правительство Грузии «должно принять во внимание ясный посыл» граждан

Less than a minute

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вечером 1 мая опубликовала заявление относительно текущих событий в Грузии, в котором осудила насилие на улицах Тбилиси. В заявлении говорится, что «граждане Грузии демонстрируют твердую приверженность демократии» и что «правительство Грузии должно принять во внимание этот ясный посыл».

«Евросоюз также четко выразил обеспокоенность по поводу закона о прозрачности иностранного влияния», – сказала президент Еврокомиссии, отметив, что Европейский совет предоставил Грузии статус кандидата в декабре и установил четкий путь для начала переговоров о вступлении в ЕС.

«Мы ожидаем, что правительство Грузии будет действовать безотлагательно для принятья мер, которые оно обязалось предпринять в качестве страны-кандидата в члены ЕС», – говорится в заявлении, – «Грузия находится на перепутье. Она должна оставаться на пути в Европу».

