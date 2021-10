Премьер-министры Ассоциированного трио провели встречу в видеоформате

Премьер-министры стран Ассоциированной тройки — Грузии, Украины и Молдовы — Ираклий Гарибашвили, Денис Шмыгаль и Наталья Гаврилица 25 октября провели встречу в видеоформате, на которой обсудили шаги, необходимые для дальнейшего укрепления отношений с ЕС, а также приоритеты сотрудничества трио.

Ассоциированное трио было сформировано в мае 2021 года и его целью является содействие обсуждению и сотрудничеству по общим вопросам на пути интеграции в ЕС между тремя странами. Все три страны стремятся быть признанными странами-кандидатами в члены ЕС.

По сообщению Администрации правительства Грузии, стороны обсудили предстоящий в декабре саммит Восточного партнерства. В то же время они подчеркнули важность координации между ассоциированными странами в преддверии саммита. Они также выразили надежду, что саммит откроет новые возможности для стран-партнеров на пути дальнейшей интеграции с ЕС на основе принципов дифференциации и больше за большее.

Премьер-министры трех стран также подчеркнули важность активизации сотрудничества по вопросам европейской интеграции, в том числе в плане обмена опытом.

На встрече лидеры трех стран также говорили об активизации отношений между трио и Евросоюзом и «положительно оценили усилия, предпринятые до сих пор в рамках Ассоциированного трио, и совместные встречи с высокопоставленными официальными лицами ЕС».

