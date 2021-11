Оппозиция и активисты требуют отставки Торнике Рижвадзе

Оппозиционные политики и гражданские активисты 25 ноября провели акции протеста в Тбилиси и Батуми с требованием отставки главы правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.

Акция протеста была спланирована после того, как 24 ноября Единое национальное движение (ЕНД) заявило, что двое бывших сотрудников силовых органов времен Аслана Абашидзе – Важа Табагидзе и Бадри Бакуридзе, по указанию Давида Рижвадзе, отца Торнике Рижвадзе, пытались завербовать на сторону Грузинской мечты представителя ЕНД в Сакберуло Батуми Нугзара Путкарадзе накануне его смерти. В доказательство этого оппозиционная партия также обнародовала 46-минутную запись разговора.

Протестующие собрались сегодня перед Домом правительства Аджарии в Батуми и офисом Грузинской мечты в Тбилиси. Помимо отставки Торнике Рижвадзе, они призывают власти расследовать предполагаемое давление на Нугзара Путкарадзе и исполнить правосудие

Обращаясь к участникам акции протеста в Батуми, избранный депутат Батумского Сакребуло от ЕНД Реваз Харази заявил, что «Нугзар Путкарадзе — один из тех людей, кто был обречен системой. Вы видели записи того, как эти бабуины убивают людей».

Харази подчеркнул, что, несмотря на то что с момента публикации записей прошло 24 часа, «расследование не начато (до этого времени)».

Официальная причина смерти Путкарадзе не установлена, хотя оппозиция заявляет, что у него был диабет, предположительно, и он умер от повышенного содержания сахара в крови в результате стресса, вызванного давлением на него.

Оппозиционная партия «Дроа» спланировала сегодня акцию протеста перед центральным офисом Грузинской мечты в Тбилиси. Позднее сегодня партия планирует провести акцию и перед зданием Прокуратуры.

Как сообщили сегодня «Civil Georgia» в МВД, расследование смерти Нугзара Путкарадзе началось 18 ноября в Департаменте полиции Аджарии по части 1 статьи 116 Уголовного кодекса Грузии, которая касается убийства по неосторожности и карается лишением свободы от 2 до 4 лет.

По информации ведомства, в рамках следствия, по факту распространения видеозаписей Национальным движением на допрос были вызваны следующие члены партии — Георгий Киртадзе, Мирдат Камададзе и Эльгуджа Багратиони.

Примечательно, что перед этим «Civil Georgia» пытался уточнить информацию о начале расследования в МВД еще вчера, однако ведомство воздержалось от ответа.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)