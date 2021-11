Абашидзе и Карасин поговорили о гуманитарных вопросах и торговле

Специальный представитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе 24 ноября в видеоформате беседовал с председателем Комитета по иностранным делам Совета Федерации РФ Григорием Карасиным. Встреча прошла в рамках неформального прямого двустороннего диалога между двумя странами, который начался в конце 2012 года.

Как сообщает пресс-служба правительства Грузии, Абашидзе акцентировал внимание на сложной ситуации в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе. В частности, были отмечены ухудшение гуманитарной ситуации, нарушения прав человека, в том числе незаконные аресты, и растущая милитаризация этих регионов.

По той же информации, российскую сторону интересовало отношение грузинской стороны к т.н. новому механизму региональных консультаций (3+3) и конкретным мерам, предусмотренным в этом контексте, в связи с чем Зураб Абашидзе подчеркнул, что грузинская сторона рассматривает возможность участия в этой инициативе.

Стороны подчеркнули положительную динамику в сфере торговли между двумя странами, а также сделали акцент на защите интересов компаний, занимающихся торговлей и транспортом, и решении проблем в этой сфере.

Стороны отметили необходимость скоординированной работы для того, чтобы текущие ремонтные и инфраструктурные работы в районе пограничного пункта пропуска Казбеги-Ларс и подъездных дорог не снижали объем движения и грузопотока.

Как сообщает пресс-служба правительства Грузии, стороны выразили готовность содействовать работе экспертных рабочих групп и реализации Соглашения 2011 года между правительством Грузии и правительством Российской Федерации об основных принципах таможенного администрирования и мониторинга торговли.

25 ноября МИД России заявил, что российская сторона надеется, что местные выборы в Грузии 2021 года «будут способствовать нормализации внутриполитической ситуации в стране, прекращению антироссийских проявлений и созданию условий для возобновления процесса нормализации росийско-грузинских отношений».

Согласно тому же заявлению, российская сторона акцентировала внимание на возможностях, которые предоставляет Грузии формат 3+3 в плане разблокирования транспортных коммуникаций.

По заявлению МИД России, стороны подтвердили готовность решать проблемы грузинской дипломатической недвижимости в Москве и российской дипломатической недвижимости в Тбилиси на двусторонней основе.

По информации МИД России, стороны договорились, что в следующий раз стороны встретятся лицом к лицу весной 2022 года, если позволит эпидемиологическая ситуация.

