Абашидзе и Карасин обсудили гуманитарную ситуацию и вопросы торговли

Специальный представитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе и член Совета Федерации ФС РФ Григорий Красин 21 мая провели встречу в видеоформате в рамках прямого неформального диалога между двумя странами.

Как сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии, Абашидзе рассказал о сложной ситуации в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе, об ухудшении безопасности и гуманитарной ситуации, а также подчеркнул необходимость «немедленного освобождения» всех незаконно задержанных граждан Грузии.

Согласно той же информации, стороны подчеркнули «положительную динамику» в торговых отношениях на фоне увеличения товарооборота между двумя странами на 20%.

Беседа также коснулась Соглашения 2011 года между «Правительством Грузии и Правительством Российской Федерации об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами». По сообщению пресс-службы правительства Грузии, стороны выразили готовность содействовать работе экспертных рабочих групп и реализации соглашения.

В МИД России заявили, что на фоне позитивных тенденций в торговле со стороны грузинских официальных лиц имеют место «откровенно недружественные заявления и действия», которые препятствовали «укреплению практического взаимодействия».

Российская сторона подчеркнула важность «недопущения новых провокаций» против российских граждан в Грузии. Очевидно, он имел в виду протест против приезда в Тбилиси российского журналиста Владимира Познера.

Российский МИД заявил, что стороны приветствовали результаты состоявшейся в январе рабочего совещания по вопросу модернизации межгосударственных автомобильных пунктов пропуска «Верхний Ларс – Казбеги» и дорожной инфраструктуры. «Условлено продолжить координацию дальнейших шагов по улучшению транспортного сообщения по Военно-грузинской дороге», – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Согласно той же информации, российская сторона акцентировала внимание на «возможностях» восстановления транспортных коммуникаций и экономических связей в регионе в контексте совместных заявлений, сделанных лидерами России, Азербайджана и Армении 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 г.

Следующая неформальная встреча состоится во второй половине 2021 года.

