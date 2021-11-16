Дэвид Табор встретился с руководством Министерства обороны Грузии

Командующий Командованием специальных операций США в Европе генерал-майор Дэвид Табор встретился сегодня с министром обороны Грузии Джауншером Бурчуладзе и командующим Силами обороны, генерал-майором Георгием Матиашвили.

По сообщению Министерства обороны Грузии, визит генерал-майора Дэвида Табора в Грузию является практическим шагом в реализации Инициативы по обороне Грузии и сдерживанию, подписанной между двумя странами во время визита министра обороны США Ллойда Остина в Тбилиси, и направлен на дальнейшее развитие Сил специальных операций Грузии.

Как сообщает Министерство обороны Грузии, Дэвид Табор и Джуаншер Бурчуладзе обсудили текущий и планируемый процесс модернизации в Силах специальных операций и текущие совместные проекты в сфере обороны между Грузией и США.

Командование специальных операций США в Европе написало в Твиттере, что генерал-майор Табор встретился с министром Бурчуладзе, чтобы обсудить приоритеты Сил обороны Грузии и подход правительства к концепции сопротивления в рамках всеобщей обороны.

По сообщению Минобороны Грузии, командующий Командованием специальных операций США в Европе на встрече с генерал-майором Георгием Матиашвили акцентировал внимание на тесном сотрудничестве между Грузией и Европейским командованием США. Генерал-майор Матиашвили подчеркнул важность совместных учений в развитии и модернизации Сил специальных операций Грузии.

#HappeningNow SOCEUR Command team meets with 🇬🇪 Georgia’s Chief of Defense MG Giorgi Matiashvili to discuss continued partnership, vision of resistance operating concept and future military cooperation. #SoFinEurope #StrongerTogether pic.twitter.com/z6AQDk5BpQ — US Spec Ops Europe (@US_SOCEUR) November 16, 2021

Генерал-майор Табор сегодня также встретился с командной группой Сил специальных операций Грузии. «Совместимость — это больше, чем военное слово. Это возможность работать с партнерами над повышением готовности и летальности (противника)», — написало Европейское комендование Сил специальных операций США в Twitter.

После сегодняшних встреч командование отметило, что «по мере того, как мы продвигаемся вперед в использовании уроков прошлого, мы также обеспечим, чтобы наши европейские друзья были полностью готовы использовать инструменты, имеющиеся в их распоряжении, не только для сопротивления оккупации, но и для приостановления агрессии».

Генерал-майор Табор прибыл в Тбилиси со своим первым визитом 15 ноября.

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