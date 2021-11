Министр обороны Грузии находится с визитом в Венгрии

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе находится в Венгрии, где 18 ноября он встретился со своим венгерским коллегой Тибором Бенко и принял участие в конференции по стойкости и сопротивлению, организованной командованием Сил специальных операций США и Венгрии.

По сообщению Министерства обороны Грузии, министры обсудили вопросы безопасности, а также пути укрепления двустороннего сотрудничества в сфере обороны. Министр Бурчуладзе проинформировал своего коллегу о текущих реформах, направленных на укрепление обороноспособности страны и повышение совместимости со стандартами НАТО.

По сообщению Министерства обороны Грузии, на переговорах также затрагивались вопросы помощи, оказываемой Венгрией в реализации Существенного пакета НАТО-Грузия, и сотрудничества в сфере военного образования.

На брифинге после встречи министр обороны Венгрии подчеркнул, что у двух стран общие цели и планы, добавив, что «мы движемся в одном направлении, чтобы сыграть свою роль в стабилизации хрупкого международного мира».

«Мы также поделимся нашим опытом с грузинской стороной на пути, который был выбран Венгрией и венгерской армией при вступлении в НАТО», — сказал министр обороны Венгрии.

В тот же день Джуаншер Бурчуладзе выступил с речью на Конференции по стойкости и сопротивлению, организованной Инспекторатом специальных операций Сил обороны Венгрии и Командованием Сил специальных операций США в Европе.

В своем выступлении министр обороны Грузии говорил о важности стойкости и сопротивления в свете существующих вызовов безопасности. Он подчеркнул, что военные, гражданские и международные усилия играют важную роль в укреплении стойкости и потенциала Грузии.

По сообщению Министерства обороны Грузии, Джуаншер Бурчуладзе также рассказал об оборонной Инициативе по обороне Грузии и сдерживанию, оформленной с Министерством обороны США, которая «не только улучшит обороноспособность и устойчивость Грузии, но и повысит ее совместимость с НАТО».

Во время своего визита в Венгрию министр обороны Грузии встретился с командующим Силами специальных операций США, генералом Ричардом Кларком. Стороны обсудили вопросы сотрудничества Грузии и США в сфере обороны.

