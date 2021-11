Министр обороны Грузии находится с визитом в Армении

В ходе визита в Армению 2-3 ноября министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе встретился со своим армянским коллегой Аршаком Карапетяном и премьер-министром Николом Пашиняном.

Министры обороны Грузии и Армении обсудили текущее и будущее сотрудничество в сфере обороны между двумя странами. «Стороны подчеркнули важность добрососедских, дружеских отношений, а также мира и стабильности в регионе», — говорится в сообщении Министерства обороны Грузии.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в области обороны между соседними странами в различных сферах, военного образования, военной медицины, сотрудничество с точки зрения многонациональных учений и укрепление этих связей.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра Армении, в ходе встречи с премьер-министром Николом Пашиняном стороны обсудили сотрудничество в сфере обороны и региональные вопросы.

«Мы заинтересованы в углублении нашего сотрудничества с Грузией во всех сферах и в развитии наших братских отношений», — цитирует Пашиняна пресс-служба правительства Армении. «С радостью должен констатировать, что в последнее время в отношениях между Арменией и Грузией наблюдается очень высокая динамика».

В свою очередь, министр Бурчуладзе сказал, что «для меня большая честь встретить такую ​​историческую личность, как господин Никол (Пашинян)».

Приветствуя тесные отношения между своим предшественником и нынешним премьер-министром Ираклием Гарибашвили и премьер-министром Армении, министр обороны Грузии отметил, что отношения между Гарибашвили и Пашиняном «являются фундаментом, на котором должны строиться наши отношения». «Мой визит является продолжением этих отношений», — добавил он.

