Порт Батуми, октябрь, 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge
Новости

Служба статистики: внешнеторговый оборот Грузии за январь-октябрь вырос на 23%

15/11/2021 - 14:25
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Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 15 ноября, внешнеторговый оборот страны в январе-октябре увеличился на 23% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составил 11,35 миллиарда долларов США.

За отчетный период экспорт увеличился на 24,9% до 3,39 млрд долларов США. Импорт также увеличился на 22,3% до 7,96 млрд долларов США. Отрицательное сальдо торгового баланса составило 4,57 миллиарда долларов США, что составляет 40,2% от общего внешнеторгового оборота.

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15/11/2021 - 14:25
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