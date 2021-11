МВД расследует факт нападения на демонстрантов с использованием обломков бетона

Один из участников митинга Единого национального движения в Тбилиси 11 ноября Тамаз Степнадзе получил повреждение в области головы от куска куском бетона, который был брошен предположительно с одного из соседних жилых домов от того места, где проходила акция протеста.

Инцидент произошел перед т.н. зданием «модуля» Службы госбезопасности на проспекте Важа-Пшавела в Тбилиси, где сторонники Михаила Саакашвили проводили акцию с требованем перевести экс-президента из тюремной больницы в гражданскую клинику.

По словам Степнадзе, неизвестный бросил обломки бетона с 6 этажа здания в сторону участников митинга. Мужчина серьезных повреждений не получал, но врачам скорой помощи пришлось наложить швы на его голову.

Как заявил мужчин, бетонные обломки попали и в других протестующих. Он считает, незнакомец бросил кусок бетона в целом в сторону демонстрантов, а не конкретно в него.

По словам Степнадзе, после инцидента его также опросила полиция. В МВД подтвердили «Civil Georgia» (Civil.ge), что расследование начато, но не уточнили, по какой статье. Дополнительные подробности в ведомстве не разглашают.

