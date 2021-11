Премьер обещает равное отношение оппозиционной Цаленджиха

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил сегодня утром на заседании правительства, что центральное правительство готово к конструктивному сотрудничеству с новым, оппозиционным мэром муниципалитета Цаленджиха Гией Харчилава.

По словам Гарибашвили, Харчилава «заслуженно» победил на выборах.

По словам премьер-министра, он сделает для Цаленджиха и ее населения столько же, сколько и для других муниципалитетов, где победили кандидаты от Грузинской мечты.

Согласно официальным данным ЦИК Грузии, с которыми не согласна оппозиция, член Единого национального движения Гия Харчилава — единственный оппозиционер, который победил на выборах в органы местного самоуправления. В остальных 63 муниципалитетах (за исключением муниципалитетов оккупированных регионов) победили кандидаты от правящей партии.

Перед вторым туром выборов премьер-министр Гарибашвили заявил, что центральное правительство намерено профинансировать «слишком много» проектов и что победа оппозиционных кандидатов будет «препятствием» и «меньшей мотивацией» для правящей команды для их реализации. Заявление подверглось критике со стороны оппозиции, а затем и посольство ЕС.

На сегодняшнем же заседании правительства премьер-министр сказал: «мои высказывания в ходе избирательной кампании вызвали некоторое недоразумение, но сегодня я хочу уточнить, что мы, все правительство, выражаем полную готовность к тому, чтобы сотрудничать и с оппозиционным мэром».

Во втором туре 30 октября Гия Харчилава набрал 51,096% (7 248 голосов), а его соперник от правящей партии Гога Гулордава — 49 904% (6 937 голосов).

Цаленджихский муниципалитет включает в себя два города, Цаленджиха и Джвари, а также 48 сел. Согласно переписи 2014 года в муниципалитете проживает 26 158 человек.

