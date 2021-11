Или II призывает Михаила Саакашвили прекратить голодовку

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия второй призывает объявившего голодовку, находящегося в тюремном заключении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили прекратить голодовку.

Сегодня секретарь Патриарха, архиепископ Михеил Ботковели, который посетил бывшего президента в 12-й тюрьме в Рустави, сказал, что он принес бывшему президенту письмо от Патриарха, в котором он «просил» и «советовал» Михаилу Саакашвили прекратить голодовку.

На вопрос журналиста, не считает ли Патриархия нужным обратиться к президенту с просьбой помиловать Михаила Саакашвили, Ботковели ответил: «Патриархия не сможет обратиться с такой просьбой, потому что такое право имеет президент страны».

Он также подчеркнул, что на встрече Саломе Зурабишвили и Илии II помилование Михаила Саакашвили не обсуждалось.

Михаил Саакашвили, которого грузинские правоохранители задержали 1 октября в Тбилиси, продолжает голодовку уже 35-й день.

