Или II призывает Михаила Саакашвили прекратить голодовку
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия второй призывает объявившего голодовку, находящегося в тюремном заключении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили прекратить голодовку.
Сегодня секретарь Патриарха, архиепископ Михеил Ботковели, который посетил бывшего президента в 12-й тюрьме в Рустави, сказал, что он принес бывшему президенту письмо от Патриарха, в котором он «просил» и «советовал» Михаилу Саакашвили прекратить голодовку.
На вопрос журналиста, не считает ли Патриархия нужным обратиться к президенту с просьбой помиловать Михаила Саакашвили, Ботковели ответил: «Патриархия не сможет обратиться с такой просьбой, потому что такое право имеет президент страны».
Он также подчеркнул, что на встрече Саломе Зурабишвили и Илии II помилование Михаила Саакашвили не обсуждалось.
Михаил Саакашвили, которого грузинские правоохранители задержали 1 октября в Тбилиси, продолжает голодовку уже 35-й день.
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