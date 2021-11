НПО: нарушения негативно сказались на волеизъявлении избирателей и могли повлиять на результаты

В совместном заявлении, опубликованном по итогам второго тура выборов местных выборов в Грузии, 17 местных НПО заявили, что нарушения, обнаруженные местными и международными миссиями по наблюдению за выборами, могли повлиять на результаты выборов в условиях небольшой разницы в некоторых муниципалитетах.

НПО, включая Международная прозрачность – Грузия и Международное общество за справедливые выборы и демократию, подчеркнули, что нарушения, выявленные наблюдательными миссиями в день голосования и в процессе подсчета голосов, «однозначно негативно отразились на изъявление воли избирателя, избирательном процессе и на доверии общественности к результатам».

Говоря о нарушениях, НПО подчеркнули, что «печально», в отношении предвыборного периода и дня выборов «по-прежнему актуальным остаются проблемы злоупотребления административным ресурсом, увольнения по политическим мотивам, использования публичных служащих в избирательных целях, а также факты угроз и давления».

Согласно совместному заявлению, налицо «явное финансовое преимущество» правящей партии, которого можно добиться, в том числе с помощью «предполагаемых коррупционных схем». Кроме того, правоохранительные органы часто не реагируют на конкретные нарушения. «В большинстве случаев расследования, которые они проактивно инициировали, мотивированы выборами и направлены на манипулирование эмоциями избирателей в день выборов», — говорится в заявлении.

По мнению НПО, действия отдельных служащих Избирательной администрации «вызывают обоснованные вопросы об их политическом нейтралитете».

«К сожалению, государственные институты не нацелены на создание равных избирательных условий для политических партий, и граница между правящей партией и правительством фактически стерта», — говорится в совместном заявлении.

По мнению организаций, на том фоне, когда все ветви власти, включая суд, находятся под «политическим контролем» правящей партии, «становится все труднее производить реагирование по закону с использованием правовых механизмов в связи с нарушениями, совершенными в день выборов, и объективно определять степень их влияния на избирательный процесс».

Неправительственные организации подчеркивают, что правящая партия не выражала реальной воли к разделу власти ни на одном из этапов политических кризисов, и в качестве примера этого приводят выход Грузинской мечты из Соглашения от 19 апреля.

НПО заявили, что предвыборные заявления, сделанные лидерами правящей партии, указывают на то, что они не хотят допустить, чтобы какое-либо государственное учреждение «вышло из-под их политического контроля», добавив, что качество проведения и результаты местных выборов были «явным свидетельством этой заявленной цели».

«К сожалению, местные выборы, проведенные при низких демократических стандартах, могут еще больше усилить поляризацию общества», — говорится в совместном заявлении.

«Мы призываем правящую партию изменить существующую политику и вместо того, чтобы разделять общество, предпринять конкретные шаги по его объединению», — заявили в НПО.

Помимо Международной прозрачности – Грузия и Международного общества за справедливые выборы и демократию заявление также подписали Фонд открытого общества, Ассоциация ООН Грузии, Институт политики Грузии, Центр социальной справедливости, Фонд развития СМИ, Центр исследований экономической политики, Демократическая инициатива Грузии, Партнерство за права человека, Сапари, Ассоциация реформ Грузии, Зеленая альтернатива, Центр по правам человека, Общество и банки, Центр Эмпатия и Атлантический совет Грузии.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)