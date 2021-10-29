Предвыборные баннеры Каха Каладзе и Ники Мелиа, кандидатов в мэры столицы Грузинской мечты и Единого национального движения, октябрь 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil. ge
Новости

Доклад МРИ о выборах 2 октября и предвыборном периоде

29/10/2021 - 11:16
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Международный республиканский институт (МРИ) США вчера опубликовал итоговый доклад о наблюдении за предвыборным периодом и первым туром местных выборов 2 октября в Грузии.

Организация сообщила, что ее наблюдатели сообщали о насилии, запугивании, давлении на избирателей и кандидатов, а также злоупотреблении административным ресурсом во время избирательной кампании, что «еще больше размыло грань между властями и правящей партией».

Согласно МРИ, день выборов был в основном мирным, и было отмечено несколько процедурных недостатков, хотя ни один из них не носил системного характера.

Организация также отметила, что процесс подсчета голосов после голосования был противоречивым, во время чего в итоговых протоколах был зафиксирован дисбаланс в 33%. «Несмотря на то, что голоса были перераспределены заново в результате пересчета, эти ошибки существенно не повлияли на общие результаты первого тура», — говорится в докладе.

Продолжение следует…

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29/10/2021 - 11:16
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