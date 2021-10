ЕНП и Группа европейских консерваторов и реформаторов требуют перевода Саакашвили в гражданскую больницу

В опубликованных 27 октября отдельных заявлениях Европейская народная партия и Группа Европейских консерваторов и реформаторов Европарламента призвали власти Грузии перевести бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую больницу.

Европейская народная партия написала в Твиттере, что они «обеспокоены» сообщениями об ухудшении здоровья Саакашвили, и призвала власти Грузии «немедленно перевести бывшего президента в подходящую гражданскую больницу». «В противном случае власти будут нести ответственность за ухудшение его здоровья».

Группа Европейских консерваторов и реформаторов Европарламента также призвала власти Грузии перевести Саакашвили в «альтернативное гражданское медицинское учреждение», где ему будет оказана комплексная медицинская помощь. По заявлению группы, тюремная больница не может обеспечить Саакашвили необходимое лечение.

Группа подчеркнула, что ответственность за здоровье Саакашвили «лежит исключительно на правительстве Грузии и руководстве правящей партии».

Вопрос о переводе объявившего голодовку бывшего президента в медицинское учреждение стал в последние дни предметом споров.

Власти Грузии заявляют, что в случае ухудшения здоровья экс-президента переведут в 18-е тюремное медицинское учреждение, с чем не согласны личный врач и адвокаты Саакашвили, а также народный защитник Грузии, принимая во внимание различные риски.

Отвечая на призывы европейских законодателей, в том числе Андрюса Кубилюса, члена Европейской народной партии, и Анны Фотыга, члена Европейских консерваторов и реформистов, относительно ситуации вокруг Саакашвили, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил: «Пусть каждый присмотрит за своей страной. Хочу сказать одно, в этой стране никто не сможет препятствовать исполнению закона и исполнению правосудия».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)