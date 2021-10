Лидеры оппозиции проголосовали на втором туре местных выборов

Лидеры оппозиции, кандидат в мэры Тбилиси от Единого национального движения Ника Мелия, кандидаты в заместители мэра от оппозиции от партий Дроа и Лело — Элене Хоштария и Мамука Хазарадзе, а также бывший премьер-министр и лидер партии За Грузию Георгий Гахария уже сделали свой выбор на втором туре местных выборов 30 октября 2021 года.

Ниже приведены заявления лидеров оппозиции, которые они сделали за пределами избирательных участков:

Ника Мелия — Единое национальное движение: «Я проголосовал за очень важные планы, которые есть у коалиционного управления. Я проголосовал за то, чтобы ни один ребенок в Тбилиси не голодал в школе, и чтобы в школах предоставлялось бесплатное питание. Я проголосовал за то, чтобы всем пенсионерам в Тбилиси была надбавка к пенсии в размере 100 лари. Я голосовал за то, чтобы лучший тбилисский студент получил финансирование от Мэрии Тбилиси для обучения в ведущих университетах мира… Запах победы действительно витает в воздухе».

Элене Хоштария — Дроа: «Сегодня очень важные выборы, выборы, которые могут радикально изменить ситуацию не для показа кому-нибудь, а для общего национального согласия, примирения, справедливости, человеческого достоинства и мирного сосуществования разных людей. Это самая важная вещь, и на все это отвечает и гарантом этого является та разнообразная коалиция, которую мы предложили обществу».

Мамука Хазарадзе — Лело: «Сегодня я голосовал за коалиционное правление, я голосовал за перемены в этой стране, я голосовал за европейский тип управления и очень быстрые реформы в Тбилиси и по всей стране».

Георгий Гахария — за Грузию: «Когда нас, граждан Грузии, лишают выбора, когда две партии утверждают нам, что другая хуже, чем они сами, и вообще заставляют выбирать между плохим и плохим, я, конечно, голосую За Грузию. Это означает, что когда мы вынуждены выбирать между двумя плохими, конечно, я не буду голосовать ни за одну из них».

