Открыты избирательные участки, началось голосование

Ко вторым турам выборов в органы местного самоуправления 30 октября 1 830 избирательных участков открылись в масштабах Грузии ровно в 08:00 и закроются в 20:00.

По данным ЦИК, общее количество зарегистрированных избирателей на второй тур составляет 2 088 722 человека, в том числе 1 002 525 избирателей в Тбилиси.

Во втором туре избиратели выберут мэров в 5 самоуправляющихся городах и 15 муниципалитетах, а в 24 различных муниципальных сакребуло — 42 мажоритарных депутата.

За должности мэров борьбу во втором туре продолжают представители четырех партий и один независимый кандидат, а за мандаты мажоритарных депутатов местных сакребуло — представители 9 партий и один независимый кандидат.

По сообщению Избирательной администрации, избирателя также будут обслуживать 8 избирательных участков, созданных в исключительных случаях, а также 29 специальных избирательных участков, созданных для избирателей в медицинских учреждениях и находящихся в изоляции. Последние должны были обратиться в ЦИК с целью участия в выборах в период 23-25 ​​октября.

Кроме того, за ходом вторых туров местных выборов будут наблюдать — 5 309 представителей избирательных субъектов; 35 198 наблюдателей от 100 местных наблюдательных организаций; 1 102 наблюдателя от 52 международных организаций; 3 711 представителей 119 СМИ.

Во втором туре выборов кандидатам больше не нужно будет преодолевать установленный порог, и победителем станет кандидат, набравший наибольшее количество голосов.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)