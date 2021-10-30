ЦИК: К 15:00 явка избирателей составила 31,82%

По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, по состоянию на 15:00 во вторых турах выборов в органы местного самоуправления приняли участие 664 573 избирателя, что составляет 31,82% от числа зарегистрированных избирателей ко второму туру.

По данным ЦИК, самая высокая активность в регионах — 45,4% наблюдалась в Рача-Лечхуми, а самая низкая — 26,9% в Мцхета-Мтианети.

По сообщению ЦИК, самая высокая активность в Тбилиси — 34,2% наблюдалась в районе Дидубе, а самая низкая — 27,4% в Исани.

Они является лидером с 49,4% по явке избирателей в муниципалитетах, а самая низкая явка — 12,6% — зафиксирована в муниципалитете Душети.

В первом туре выборов местного самоуправления по состоянию на 15:00 явка избирателей составила 33,18%, а итоговая — 51,92%.

На местных выборах 2017 года в 15:00 явка избирателей составила 29,84%, а итоговая явка составила 45,65%.

Голосование в стране началось ровно в 08:00. Избирательные участки будут закрыты в 20:00. Количество зарегистрированных избирателей во втором туре — 2 088 722 человека.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)