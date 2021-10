Руководители Грузии, в том числе президент Саломе Зурабишвили и премьер-министр Ираклий Гарибашвили, 30 октября уже сделали свой выбор во втором туре местных выборов 2021 года.

Саломе Зурабишвили — Президент Грузии: «Вам и нам, всем нам необходимо научиться единству и миру, и я проголосовала за это. Я очень надеюсь, что эта поляризация, которую мы наблюдали в предвыборный период и в период перед этим, закончится, потому что для этой страны она должна закончиться; Если нет, то только один из субъект остается в выгоде — наш сосед».

Ираклий Гарибашвили — премьер-министр: «Я проголосовал за мирное развитие нашей страны. Стране и нашему народу нужны, прежде всего, мир, спокойствие, умиротворение, стабильность, развитие и благополучие. Это наша главная общенациональная идея и цель. Я верю, что сегодня наш народ примет еще одно мудрое решение и проголосует за стабильность страны, а не за хаос, тревогу, беспорядки, противоречия и поляризацию, которые исходят от деструктивной оппозиции».

Каха Кучава — спикер Парламента: «Конечно, я голосовал за Каху Каладзе, кандидата, у которого, по моему мнению, нет альтернативы, учитывая реализованные проекты, которые видели все за последние четыре года в Тбилиси, и за то, что он собирается делать в следующие четыре года. и я уверен в его победе».

Ираклий Кобахидзе — председатель Грузинской мечты: «Сегодня выбор очень прост, как между кандидатами, так и между двумя политическими силами. Что касается политических сил, с одной стороны — политическая партия, которая обещает людям беспорядки, хаос, с другой стороны — политическая партия, которая обещает людям стабильность, мир и развитие. Поэтому выбор очень прост, и я сделал правильный выбор».

