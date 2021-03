«Абхазская православная церковь» возобновила службу

Предводитель «Абхазской православной церкви» Висссарион Аплиа заявил вчера, что приостановленное на время богослужение возобновилось 27 февраля.

Отметив, что разговоры об автокефалии являются «преждевременными», Аплиа сказал, что Сухуми, прежде всего, необходимо восстановить автономию собственной церкви при поддержке Русской Православной Церкви.

По словам Виссариона Аплиа, «восстановление абхазского католикосата, это процесс очень долгий», но самое главное достижение – это то, что Абхазию больше не связывают с Грузинской Православной Церковью.

«Конечно, грузины будут не согласны, но мы сами внутри Абхазии должны быть в единстве и это самое главное. Тогда наш вопрос будет решаться легко, потому что и Москва не может понять хотим мы Константинополь или восстанавливать православие с ними», – сказал Аплиа.

По его словам, Московский Патриархат поможет им организовать богослужения на абхазском языке, для чего в России будет издана специальная литература, будет создана комиссия по переводу и Абхазия получит церковные предметы.

19 февраля предводитель «Абхазской православной церкви» приостановил служение во всех церквях на оккупированных территориях и призвал Москву определить статус абхазской церкви.

В ответ на это Патриархия Грузинской Православной Церкви осудила призыв Виссариона Аплиа, заявив, что «Абхазия исторически является частью Грузии, как политически, так и духовно», и что службы в регионе всегда проводились на грузинском языке.

Абхазия является канонической территорией Грузинской Православной Церкви и известна как Цхум-Абхазская или Сухумско-Абхазская епархия, хотя после конфликта 1992-1993 годов Тбилиси больше не осуществляет церковный контроль над этой территорией.

