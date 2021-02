«Абхазская Православная Церковь» приостанавливает службу и просит Москву «определить статус»

Предводитель «Абхазской православной церкви» Виссарион Аплиа заявил 19 февраля, что все церковные службы в Абхазии будут приостановлены до тех пор, пока Москва не определит статус церкви.

Он попросил Московский Патриархат «определить статус» и отметил, что единственной действующей церковью останется Сухумский собор, а остальные церкви будут открыты только для прихожан.

«Мы надеялись и надеемся, что Московский Патриархат решит нашу церковную ситуацию, статус нашей Абхазской православной церкви. Мы не можем быть частью Грузинской церкви, мы не были частью Грузинской церкви и не будем», — сказал Виссарион Аплиа абхазскому телевидению.

По его словам, Россия «поступила правильно», когда признала Абхазию «равноправной страной» и статус «абхазской церкви» должен быть решен таким же образом.

Виссарион Аплиа также рассказал об отношениях «Абхазской церкви» с Тбилиси и сказал, что они никогда не вели переговоров с Грузинской церковью.

«Один раз была встреча. Там было мною сказано — или отпускайте, или запрещайте. И после этого я не обращался и не буду обращаться, почему? Любое обращение наше к ним, значит что мы признаем власть их над нами», — заявил он и подчеркнул, что невозможно, чтобы эта «неопределенность» продолжалась более 30 лет.

Абхазия является канонической территорией Грузинской Православной Церкви и известна как Цхум-Абхазская епархия или Сухумско-Абхазская епархия, хотя после конфликта 1992-1993 годов Тбилиси больше не может осуществлять церковный контроль над этой территорией.

Фактический церковный контроль в Абхазии осуществляется т.н. «Абхазской православной церковью» и «Священной митрополией Абхазии».

«Абхазская православная церковь» насчитывает около 15 священников и проводит регулярные службы примерно в 12 церквях по всему региону. Что касается «Священной митрополии», она контролирует шесть церквей, крупнейшей из которых является Новоафонский монастырь XIX века в западной Абхазии.

