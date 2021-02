Патриархия Грузии осуждает призывы абхазского священника к Москве о признании

Патриархия Грузинской Православной Церкви выступила 25 февраля с заявлением, в котором осудила обращение предводителя «Абхазской православной церкви» Виссариона Аплиа к Московскому патриархату об определении статуса.

Согласно заявлению Патриархи ГПЦ, Висссарион Аплиа, рукоположенный в священники Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II, до сих пор подразумевается под юрисдикцию Грузинской Православной Церкви, «грубо исказил» вопросы церковной истории в Абхазии, когда заявил, что «Абхазская православная церковь» никогда не была частью Грузинской Церкви.

Патриархия ГПЦ напомнила Виссариону Аплиа, что «Абхазия исторически является частью Грузии, как политически, так и духовно», и что церковная служба в регионе всегда проводились на грузинском языке.

Предводитель «Абхазской православной церкви» заявил 19 февраля, что все церковные службы в Абхазии будут приостановлены до тех пор, пока Москва не определит статус церкви.

«Мы не можем быть частью Грузинской Церкви, мы не были частью Грузинской церкви и не будем», – сказал Виссарион Аплиа абхазскому телевидению.

Абхазия является канонической территорией Грузинской Православной Церкви и известна как Цхум-Абхазская епархия или Сухумско-Абхазская епархия, хотя после конфликта 1992-1993 годов Тбилиси больше не может осуществлять церковный контроль над этой территорией.

Фактический церковный контроль в Абхазии осуществляется т.н. «Абхазской православной церковью» и «Священной митрополией Абхазии».

