Патриархия Грузии предлагает встречу с лидером «Абхазской Церкви»

Патриархия Грузинской Православной Церкви пригласил лидера «Абхазской православной церкви» Виссариона Аплиа в Тбилиси для обсуждения «проблемных вопросов». Незадолго до приглашения «Церковь Абхазии» обратилась к Патриархам Грузии и России с просьбой получения независимости от ГПЦ.

Письмо от 12 октября с приглашением Аплиа в Тбилиси опубликовано на сайте «Абхазской православной церкви». Письмо подписано секретарем Католикоса-Патриарха всея Грузии Илией II протоиереем Михаилом Ботковели. Последний подтвердил «Civil Georgia» подлинность письма.

Грузинская Православная Церковь «категорически не согласна с содержанием и духом письма» и признает «необходимость начала диалога». «Враг разделяет, Бог объединяет», — говорится в письме.

Требование независимости

Церковный совет «Абхазской православной церкви» в обращениях на имя Патриарха Грузии Илии второго и Патриарха России Кирилла потребовал разрыва отношений с ГПЦ. Несмотря на то, что документ не датирован, предположительно он был отправлен в конце лета или в начале осени этого года.

В обращении говорится, что «Абхазская Церковь» не желает «братского духовного союза» с теми, кто считает Абхазию канонической территорией Грузинской Православной Церкви.

Ни одна православная церковь в мире, в том числе и российская, не признают независимости «Абхазской православной церкви».

«Миссия восстановления православного христианства на Кавказе принадлежит Московскому Патриархату», — говорится в обращении, согласно которому, «Абхазская церковь» исторически никогда не была частью Грузинской Православной Церкви.

В феврале 2021 года «Абхазская православная церковь» приостановила свою службу и потребовала от Москвы определить ее статус. После возобновления богослужения Аплиа заявил, что Московский Патриархат поможет им организовать богослужение на абхазском языке, для чего в России будет издана специальная литература.

Ответ Грузинской Православной Церкви

Протоиерей Михаил Ботковели заявил «Civil Georgia», что, хотя содержание обращения абхазской церкви неприемлемо, Патриархия Грузии пригласил Аплиа для начала диалога.

Грузинская Православная Церковь категорически отвергает утверждение о том, что «Абхазская церковь» исторически никогда не была частью Грузинской Церкви, и считает это попыткой исказить церковную историю. Патриархия Грузии неоднократно отвергло требование «Абхазской церкви» о предоставлении канонической независимости. В февральском заявлении Патриархии Грузии говорится, что Виссарион Аплиа был рукоположен в священники Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией вторым и по сей день находится под юрисдикцией Грузинской Православной Церкви.

Абхазия является канонической территорией Грузинской Православной Церкви и известна как Цхум-Абхазская или Сухумско-Абхазская епархия, но после конфликта 1992-1993 годов Тбилиси больше не может осуществлять церковный контроль над этой территорией.

Фактический церковный контроль в Абхазии осуществляют «Абхазская православная церковь» и «Священная митрополия Абхазии».

