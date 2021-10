Карл Харцель ответил на критику депутатов Европарламента со стороны премьера Гарибашвили

Посол ЕС в Грузии Карл Харцель заявил, что депутаты Европарламента, написавшие письма в связи с арестом бывшего президента Михаила Саакашвили, «играют важную роль в Европарламенте по вопросам внешней политики, включая регион Восточного партнерства и Грузию».

Посол Харцель сказал это в Батуми в ответ на вопрос журналистов, которые спросили его о критике, высказанной премьер-министром Ираклием Гарибашвили в адрес депутатов Европарламента 20 октября. Харцель не стал комментировать содержание письма и ответы представителей Грузинской мечты.

«Когда дело касается комментариев отдельных депутатов Европарламента, это их дело, и я хочу порассуждать по этому поводу», — сказал он.

Что касается ареста Саакашвили, посол сказал, что представительство ЕС очень внимательно следит за этим делом. По его словам, ЕС надеется, что по возбужденным против экс-президента делам будет проведен «прозрачный, справедливый и надлежащий суд».

По его словам, в этом контексте для ЕС главное — «фундаментальные права и верховенство закона». Харцель отметил, что Представительство ЕС консультируется по этому вопросу с ключевыми заинтересованными сторонами, включая народного защитника.

В контексте ареста Саакашвили посол ЕС подчеркнул важность защиты прав заключенных, а также соблюдения международных обязательств и принципов.

Экс-президент Михаил Саакашвили был задержан 1 октября и с того дня он продолжает голодовку. По информации прокуратуры, он тайно прибыл в порт Поти 28 сентября на грузовом судне.

Михаил Саакашвили, который в настоящее время является гражданином Украины, покинул страну в 2013 году после истечения своего второго президентского срока и через год после того, как к власти пришла команда Грузинской мечты.

Против президента Саакашвили грузинским правосудием выдвинуты обвинения по нескольким делам, по двум из которых уже вынесены вердикту судом, в частности,

В 2018 году суд признал Саакашвили виновным в помиловании осужденных по громкому делу Сандро Гиргвлиани и по делу избиения бывшего депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили был приговорен к 6 годам лишения свободы.

Экс-президенту также предъявлены обвинения по делу о растрате бюджетных средств и о разгоне акций протеста в ноябре 2007 года и вторжении на телеканал «Имеди». Саакашвили отвергает все обвинения и считает их политически мотивированными.

20 сентября Генеральная прокуратура Грузии предъявила экс-президенту новое обвинение по статье 344 Уголовного кодекса, которая касается незаконного пересечения государственной границы и наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

