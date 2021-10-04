Урна для голосования на одном из избирательных участков, Тбилиси, 2 октября. 2021 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
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ЕС о выборах в органы самоуправления в Грузии

04/10/2021 - 13:54
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Делегация ЕС в Грузии в сотрудничестве с посольствами стран ЕС, аккредитованными в стране, заявила в связи с прошедшими 2 октября в Грузии выборами в органы местного самоуправления, что «выборы в целом были хорошо организованы, хотя и характеризовались усиленной поляризацией. Избирательные субъекты могли вести кампанию свободно и в конкурентной среде». В то же время делегация отмечает, что имели место «существенные недостатки, особенно широко распространенные и последовательные обвинения в запугивании, подкупе избирателей и давлении на кандидатов и избирателей, и неравные условия борьбы».

В заявлении от 3 октября с «удовлетворением» отмечается, что поправки в Избирательный кодекс, внесенные перед выборами, «существенно улучшили правовую базу».

В совместном заявлении говорится, что «будет важно в совокупности принять во внимание все неучтенные рекомендации БДИПЧ, в том числе те, которые касаются ограничения права голоса, некоторых аспектов разрешения избирательного спора и дальнейших мер по борьбе с злонамеренным использованием государственных ресурсов».

«Истинная реформа судебной системы также необходима для повышения доверия к рассмотрению избирательных жалоб», — говорится в заявлении, согласно которому, нынешняя поляризация продолжает оказывать негативное влияние на демократию в Грузии и что все стороны несут ответственность за решение этой проблемы».

Говоря о втором туре, намеченном на 30 октября, в заявлении содержится призыв к властям Грузии и всем политическим партиям «срочно предпринять дополнительные усилия для обеспечения справедливого избирательного процесса».

«Вышеупомянутая недобросовестная практика не должна становиться нормой. Мы также ожидаем надежного и быстрого расследования всех жалоб, включая запугивание и насилие в отношении журналистов», — говорится в заявлении.

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04/10/2021 - 13:54
8 1 minute read

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