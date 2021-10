Михаил Саакашвили осуждает «провокацию» и выражает поддержку Патриарху

Находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал в Facebook, что остается духовным сыном Католикоса-Патриарха Грузии Илии второго. Он также подчеркнул, что отвечает на «провокацию, за которой хорошо видны русские уши», но не уточнил подробностей.

Саакашвили подчеркнул, что был и остается «последователем принципиальных позиций» Католикоса-Патриарха и Священного Синода по всем «основным» вопросам, включая «отношения с другими церквями».

Это обращение было опубликовано после того, как местоблюститель Патриарха, митрополит Сенаки и Чхороцку Шио Муджири провел проповедь против «всеобщего примирения». Ранее сам экс-президент и несколько священнослужителей подчеркивали важность примирения.

Говоря о прошлом, Михаил Саакашвили отметил, что во время правления Эдуарда Шеварднадзе, когда он занимал пост министра юстиции, соглашение с Патриархией заложило основу для конституционного соглашения между государством и Грузинской Православной Церковью. Соглашение было оформлено в 2002 году, вследствие чего ГПЦ получила ряд преимуществ, включая бюджетное финансирование и налоговые льготы.

Говоря о заслугах своего правительства, экс-президент также упомянул принятие нового пятикрестного флага, пришедшего на смену секулярному трехцветному флагу Первой Республики Грузия, который был возвращен в государственную геральдику в 1991 году, после того, как страна восстановила свою независимость. По словам Саакашвили, он боролся вместе с Патриархом за узаконение пятикрестного флага.

«Вместе мы восстановили храм Баграти, затем храмы в Поти и Некреси», — добавил он.

«Я никому не советую переписывать историю, потому что у лжи короткие ноги, а у общественности нет амнезии», — сказал бывший президент.

Саакашвили призвал авторов «этих спекуляций» возвысить голос в связи с тем, что ему, кто «изобразил креста на государственном флаге», не разрешается носить в тюрьме «крестик на груди». По закону заключенным разрешается носить только деревянные кресты.

После задержания бывшего президента в тюрьме посетили несколько священнослужителей, в том числе митрополит Ахалкалаки, Кумурдо и Кари Николоз Пачуашвили и епископ Маргвети и Убиси Мелкиседек Хадзидзе.

Представители духовенства подчеркнули важность «национального примирения» и «прощения». Сам Михаил Саакашвили также говорил о важности «великого примирения» в письме из тюрьмы, которое зачитал директор телекомпании «Мтавари архи» Ника Гварамия во время многотысячной акции протеста с требованием освобождения Саакашвили на площади Свободы в Тбилиси 14 октября.

Михаил Саакашвили, который в настоящее время является гражданином Украины, покинул страну в 2013 году, после истечения своего второго президентского срока и через год после прихода к власти команды Грузинской мечты.

Президент Саакашвили был обвинен грузинским правосудием по нескольким делам. В 2018 году суд признал Саакашвили виновным в помиловании осужденных по громкому делу Сандро Гиргвлиани и по делу избиения бывшего депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили был приговорен к 6 годам лишения свободы.

Экс-президенту также предъявлены обвинения по делу о растрате бюджетных средств и о разгоне акций протеста в ноябре 2007 года и вторжении на телеканал «Имеди». Саакашвили отвергает все обвинения и считает их политически мотивированными.

Генеральная прокуратура заявила 1 октября, что МВД также расследует дело в отношении Саакашвили о незаконном пересечении границы, которое предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.

