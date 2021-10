Лоуренс Мередит говорит о необходимости «четкого прогресса» в плане реформ

Глава Директората Еврокомиссии по связям с восточным соседством и институциональному строительству Лоуренс Мередит заявил 20 октября, что важно, чтобы поддержка инвестиций в Грузию со стороны ЕС «сопровождалась четким прогрессом в судебной реформе, реформе публичного управления, а также демократии и обеспечении соблюдения прав человека».

Представитель Еврокомиссии находится с визитом в Грузии вместе с представителями Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Целью визита является запуск пяти новых проектов для Грузии в рамках нового экономического и инвестиционного плана ЕС.

Лоуренс Мередит заявил, что реформы управления необходимы «не только для улучшения демократической повестки дня Грузии, но и для обеспечения устойчивого экономического развития, а также для создания равных условий игры, привлечения инвесторов и принесения пользы всем гражданам Грузии».

По словам Мередит, помощь ЕС Грузии основана на двух столпах — инвестициях и реформах в сфере управления.

Что касается проектов, он отметил, что два из них связаны с развитием связей на Черном море и предусматривают улучшение как транспортных, так и цифровых коммуникаций. По словам Мередит, еще одна инициатива направлена ​​на то, чтобы помочь 80 000 малых и средних предприятий в полной мере воспользоваться преимуществами глубоким и всеобъемлющим пространством свободной торговли. Кроме того, два проекта направлены на обеспечение высокоскоростного доступа в Интернет в сельских районах и помощь в улучшении качества воздуха для более миллиона граждан Грузии.

За несколько месяцев до визита Лоуренса Мередита еврокомиссар по политике соседства и расширению Оливер Вархей посетил Грузию в июле, чтобы представить экономический и инвестиционный план Восточного партнерства.

