НПО оценили процесс избирательных споров

Неправительственные организации «Международная прозрачность – Грузия» и «Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED)» оценили процесс избирательных споров после местных выборов, прошедших в Грузии 2 октября.

«Международная прозрачность – Грузия»

«Международная прозрачность – Грузия» заявила сегодня, что окружные избирательные комиссии и суды «не удовлетворили ни одну из их существенных жалоб». Организация написала 42 жалобы в окружные избирательные комиссии и подала 7 исков в суд. «Из них окружные избирательные комиссии и суды удовлетворили 4 жалобы и 1 иск», — говорится в сообщении «Международной прозрачности».

Что касается пересчета бюллетеней из-за несбалансированности протоколов, то ни один из 12 участков, запрошенных организацией, не были пересчитаны окружными комиссиями. По заявлению организации, комиссии перечитали только 7 участков по собственной инициативе или методом случайной выборки.

По заявлению «Международной прозрачности», ни районный суд Зугдиди, ни позднее Апелляционный суд не удовлетворили иск организации о том, что окружная избирательная комиссия пересчитала только недействительные бюллетени в 4 округах в мажоритарном округе №11, на основании чего победителем стал кандидат Грузинской мечты Сосо Гогохия вместо кандидата Единого национального движения Манучара Пипия.

По заявлению организации, суды не удовлетворили их жалобы по серьезным нарушениям, в том числе «по фактам многократного голосования избирателями».

«Справедливые выборы»

15 октября ISFED заявила, что подала 346 жалоб в окружные избирательные комиссии, из которых 56 были удовлетворены, 60 — частично удовлетворены, 198 — отклонены, 28 остались нерассмотренными, а 4 все еще находятся в административном производстве.

ISFED потребовала полного или отдельного пересчета результатов на 131 избирательном участке. Окружные избирательные комиссии отказали в пересчете 50 избирательных участков, 81 избирательный участок был полностью или частично проверен, из них на основании их собственных решений 61, а данные 20 избирательных участков были проверены в рамках жалоб ISFED.

Организация также заявила, что из 72 жалоб, написанных о предполагаемом ненадлежащем заполнении итоговых протоколов, 42 не были удовлетворены; 16 жалоб были удовлетворены полностью, 7 — частично; 4 жалобы находятся в стадии административного производства.

При этом из 17 жалоб, поданных на нарушение прав наблюдателей ISFED, 2 были удовлетворены полностью, а 1 — частично.

