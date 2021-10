ЦИК: После пересчета 812 участков данные изменились «незначительно»

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии заявила 10 октября, что в результате пересчета бюллетеней по выборам местного самоуправления на 812 (3664) избирательных участках данные изменились «незначительно», что «не повлияло на результаты выборов».

По данным Избирательной комиссии, из 812 пересчитанных избирательных участков результаты были изменены только на 121 участке, а на 67% — данные остались неизменными.

По информации ЦИК, 360 участков были пересчитаны по принципу случайного отбора в результате жеребьевки, в соответствии с внесенными в законодательство изменениями. Пересчет 194 избирательных участков произведен по инициативе окружных избирательных комиссий или на основании жалобы. Результаты 257 участковых избирательных комиссий были проверены в соответствии с критериями, с которыми председатель ЦИК ознакомил общественность и окружные избирательные комиссии в качестве рекомендации.

Согласно тому же заявлению, по рекомендации председателя ЦИК, были пересчитаны результаты 257 избирательных участков, на которых наблюдательные миссии с «в основном многолетним опытом» подавали жалобы с просьбой о пересчете голосов или на которых было выявлено большое количество недействительных бюллетеней.

Из этих участков на 197 избирательных участках не было внесено никаких изменений, а на 60 избирательных участках — незначительные изменения были внесены в действительные голоса и недействительные бюллетени.

Всего на этих 60 избирательных участках избирательные субъекты потеряли 24 голоса и увеличили количество своих голосов на 53 голоса; Кандидаты в мэры потеряли 5 голосов и получили 41 голос; мажоритарные кандидаты потеряли 13 голосов и получили 82 голоса.

Георгий Сиоридзе, член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) от партии «Лело», заявил на брифинге 10 октября, что процесс пересчета участков проходил неправильно, и потребовал повторного пересчета.

По его словам, информация о том, какие избирательные участки должны были быть открыты, ​​«напрямую» отправлялась в округа, и «несмотря на противодействие некоторых членов комиссии от оппозиции», эти избирательные участки все же были открыты и пересчитаны. «Были некоторые участки, где было намного больше недействительных бюллетеней, а пересчитали те, где было меньше недействительных», — добавил он.

