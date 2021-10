Три НПО оценили предвыборную среду

Три местных НПО, Международная прозрачность — Грузия, Международное общество за справедливые выборы и демократию, и Хартия журналистской этики Грузии, дали оценку предвыборной среде Грузии и заявили, что она была «более или менее конкурентной».

По их заявлению, несмотря на то что все партии имели возможность проводить предвыборную кампанию, «правящая партия пользовалась большим преимуществом благодаря мобилизации административных и других ресурсов на своей стороне».

«Предвыборная среда была омрачена множеством фактов политического давления, угроз, а также принудительного увольнения и неэффективных расследований таких случаев соответствующими государственными органами», — заявили НПО.

По их словам, «в случаях давления и угроз часто выявлялась причастность СГБ» и «стиралась грань между правящей партией и государством».

«Имело место инициирование ряда социально-экономических программ и проектов, мотивированных выборами, и активное участие в агитации правящей партии сотрудников бюджетных организаций», — говорится в совместной оценке.

«Неэффективные расследования нападений на представителей СМИ повлияли на предвыборный процесс и увеличили степень поляризации в обществе», — говорится в документе, и где также отмечается, что «у правящей команды не хватило политической воли для обеспечения безопасного предвыборного процесса, соответствующего демократическим стандартам».

НПО также акцентировали внимание на политическом кризисе в стране после парламентских выборов 2020 года, отметив, что, хотя реформа, предусмотренная Соглашением от 19 апреля, во многом нашла отражение в Избирательном кодексе, «существующая модель формирования Избирательной администрации и некоторые вопросы, связанные с рассмотрением предвыборных споров, остаются проблемой».

По оценке организаций, «обновленный состав ЦИК и увеличение числа членов, назначаемых политическими партиями, привели к более прозрачным и содержательным обсуждениям на заседаниях комиссии».

«Однако процесс избрания председателя ЦИК и профессиональных членов, а также ненадлежащая реакция Избирательной администрации на конкретные нарушения не обеспечили снятие вопросов о надежности и беспристрастности», — говорится в совместной оценке.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)