В Грузии начались многонациональные военные учения «Agile Spirit»

Совместные многонациональные военные учения США и Грузии «Agile Spirit 2021» официально начались сегодня на военной базе Сенаки (Западная Грузия).

В учениях участвуют более 2500 военнослужащих из стран-членов НАТО и стран-партнеров, в том числе из Грузии, США, Украины, Польши, Румынии, Турции, Латвии, Эстонии, Азербайджана, Испании, Германии, Канады и Литвы. Учения продлятся до 6 августа.

В заявлении Европейского командования Сил США говорится, что в учениях принимают участие 1600 грузинских, 700 американцев и 250 военных из других стран.

Учения будут проходить в пяти местах — на территории 2-й пехотной бригады Сенаки; Тренировочный лагерь Сорта/Эки; полигон Орфоло; полигон в Вазиани и военный аэродром Вазиани.

По сообщению Министерства обороны Грузии, военные учения предусматривают командно-штабные и полевые учения с боевой подготовкой и воздушно-десантными операциями, а также взаимодействие элементов маневрирования и боевого обеспечения в совместных операциях.

Это уже десятые юбилейные учения «Agile Spirit», которые проводятся в Грузии. Учения стартовали в 2011 году и впервые проводились в формате двусторонних учений США и Грузии. С 2015 года к учениям присоединился ряд других стран.

Целью учений является укрепление безопасности региона и обороноспособности стран-союзников и стран-партнеров.

