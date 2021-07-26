В Грузии начались многонациональные военные учения «Agile Spirit»
Совместные многонациональные военные учения США и Грузии «Agile Spirit 2021» официально начались сегодня на военной базе Сенаки (Западная Грузия).
В учениях участвуют более 2500 военнослужащих из стран-членов НАТО и стран-партнеров, в том числе из Грузии, США, Украины, Польши, Румынии, Турции, Латвии, Эстонии, Азербайджана, Испании, Германии, Канады и Литвы. Учения продлятся до 6 августа.
В заявлении Европейского командования Сил США говорится, что в учениях принимают участие 1600 грузинских, 700 американцев и 250 военных из других стран.
Учения будут проходить в пяти местах — на территории 2-й пехотной бригады Сенаки; Тренировочный лагерь Сорта/Эки; полигон Орфоло; полигон в Вазиани и военный аэродром Вазиани.
По сообщению Министерства обороны Грузии, военные учения предусматривают командно-штабные и полевые учения с боевой подготовкой и воздушно-десантными операциями, а также взаимодействие элементов маневрирования и боевого обеспечения в совместных операциях.
Это уже десятые юбилейные учения «Agile Spirit», которые проводятся в Грузии. Учения стартовали в 2011 году и впервые проводились в формате двусторонних учений США и Грузии. С 2015 года к учениям присоединился ряд других стран.
Целью учений является укрепление безопасности региона и обороноспособности стран-союзников и стран-партнеров.
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