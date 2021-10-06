Завершился трехсторонний министериал обороны Азербайджана, Турции и Грузии

В селе Цинандали в регионе Кахети 5 октября Грузия принимала трехстороннюю встречу министров обороны Азербайджан-Турция-Грузия, где стороны обсудили вопросы региональной безопасности, направления сотрудничества в области обороны и планы будущего сотрудничества.

На совместной пресс-конференции, на которой министры обороны трех стран подписали документ о трехстороннем сотрудничестве, министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе заявил, что стратегическое партнерство между тремя странами «имеет большое значение для безопасности региона, процветания нашего народа и развития наших сил обороны».

Отметив, что мирному урегулированию конфликтов нет альтернативы, Джуаншер Бурчуладзе подчеркнул, что цель — поддержание стабильности и безопасности в регионе «совместными усилиями».

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Турции, глава оборонного ведомства Турции Хулуси Акар отметил, что «встреча в Грузии, важной стране на Кавказе, принесет значительную пользу нашим странам и Вооруженным силам».

Отметив, что для наши страны имеют жизненно важное значение с точки зрения производства и транзита нефти и природных ресурсов в разные части мира, министр обороны Турции подчеркнул, что «стабильность и спокойствие этого региона важны не только для нас, но и для всех стран региона».

В свою очередь, министр обороны Азербайджана Закир Гасанов назвал министерскую встречу «наглядным примером стратегического диалога между тремя странами». Министр обороны Азербайджана заявил, что «проведение совместных учений откроет путь к новому этапу в рамках трехсторонней деятельности» и «внесет вклад в региональную безопасность».

За день до встречи министров в Учебном центре боевой подготовки сил обороны Грузии (CTC) стартовали многонациональные командно-штабные учения ETERNITY 2021, в которых задействовано более 200 участников из Грузии, Турции и Азербайджана. По информации Министерства обороны Грузии, сценарий международных тренировок был основан на миротворческих операциях и, в случае кризиса, защите нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, а также на повышении оперативной совместимости азербайджанских, турецких и грузинских воинских частей.

Министр обороны Грузии встретился со своими азербайджанским и турецким коллегами

В рамках министериала министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе провел отдельные встречи со своими турецким и азербайджанским коллегами.

Как сообщили в Министерстве обороны Грузии, в ходе встречи с министром обороны Азербайджана Гасановым стороны обсудили мир и стабильность в регионе, а также участие азербайджанских военных в многонациональных учениях в Грузии.

В свою очередь в Министерство обороны Азербайджана сообщает, что стороны подчеркнули важность взаимной поддержки территориальной целостности Грузии и Азербайджана.

По итогам встречи стороны подписали план двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Грузии и Азербайджана.

MoD Juansher Burchuladze conducted bilateral meeting with Turkey MoD Hulusi Akar. MoD Burchuladze thanked his colleague for his personal contribution in the strengthening of 🇬🇪-🇹🇷 strategic partnership and close bilateral cooperation. pic.twitter.com/nRBM8XMMFo — MOD Georgia (@ModGovGe) October 5, 2021

Как сообщили в Министерстве обороны Грузии, на встрече министров обороны Грузии и Турции стороны обсудили вопросы региональной безопасности. По сообщению Министерства обороны Турции, министры подчеркнули необходимость расширения сотрудничества в области военной подготовки и оборонной индустрии.

Девятая трехсторонняя встреча министров состоится в Турции в 2022 году.

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