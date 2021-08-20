Министр обороны Грузии встретился со своим турецким коллегой

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе посетил Турецкую Республику, где встретился со своим турецким коллегой Хулуси Акаром и посетил Международную выставку оборонной промышленности IDEF21 в Стамбуле 17-20 августа.

По сообщению Министерства обороны Грузии, в ходе встречи с министром обороны Турции стороны обсудили направления сотрудничества в «двустороннем и трехстороннем (предположительно, вместе с Азербайджаном) форматах». На переговорах также обсуждалась важность международных учений, плодотворного совместного участия в международных миссиях и сотрудничества с НАТО.

Джуаншер Бурчуладзе поблагодарил министра обороны Турции за неизменную поддержку Турцией суверенитета, территориальной целостности и вступления Грузии в НАТО.

Today MoD Juansher Burchuladze met w/ Turkey MoD Hulusi Akar. Parties discussed 🇬🇪-🇹🇷 relations & importance of the practical support Turkey provided over the years. MoD Burchuladze also attended #IDEF 21 in #Istanbul where he met with country’s defence industry leaders. pic.twitter.com/BaobdCB0Wq — MOD Georgia (@ModGovGe) August 18, 2021

В ходе визита министр обороны Грузии также встретился с советником президента Румынии по национальной безопасности Ионом Опришором.

В рамках IDEF21 министр обороны Грузии встретился с руководителями турецких промышленных компаний в сфере обороны, где стороны обсудили создание совместных предприятий на базе Государственного военно-научно-технического центра «Дельта».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)