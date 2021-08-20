Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе встретился с руководителями турецких промышленных компаний в сфере обороны, август 2021 г. Фото: Министерство обороны Грузии
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Министр обороны Грузии встретился со своим турецким коллегой

20/08/2021 - 20:25
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Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе посетил Турецкую Республику, где встретился со своим турецким коллегой Хулуси Акаром и посетил Международную выставку оборонной промышленности IDEF21 в Стамбуле 17-20 августа.

По сообщению Министерства обороны Грузии, в ходе встречи с министром обороны Турции стороны обсудили направления сотрудничества в «двустороннем и трехстороннем (предположительно, вместе с Азербайджаном) форматах». На переговорах также обсуждалась важность международных учений, плодотворного совместного участия в международных миссиях и сотрудничества с НАТО.

Джуаншер Бурчуладзе поблагодарил министра обороны Турции за неизменную поддержку Турцией суверенитета, территориальной целостности и вступления Грузии в НАТО.

В ходе визита министр обороны Грузии также встретился с советником президента Румынии по национальной безопасности Ионом Опришором.

В рамках IDEF21 министр обороны Грузии встретился с руководителями турецких промышленных компаний в сфере обороны, где стороны обсудили создание совместных предприятий на базе Государственного военно-научно-технического центра «Дельта».

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20/08/2021 - 20:25
4 1 minute read

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