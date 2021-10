Министры обороны Турции и Азербайджана находятся с визитом в Тбилиси

Министры обороны Турции и Азербайджана Хулуси Акар и Закир Гасанов прибыли в Тбилиси 4 октября и встретились в Канцелярии правительства с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и министром обороны Джуаншером Бурчуладзе.

Министры обороны Турции и Азербайджана примут участие в трехстороннем министериале в Тбилиси.

Министр обороны Турции встретился со своим грузинским коллегой и премьер-министром

Как сообщает пресс-служба правительства Грузии, стороны обсудили сотрудничество в сфере обороны и вызовы региональной безопасности. Основное внимание было уделено стратегическому партнерству и тесным двусторонним отношениям.

Согласно тому же сообщению, грузинская сторона подчеркнула, что приветствует разрешение конфликтов только в соответствии с основополагающими принципами и нормами международного права в рамках признанных на международном уровне границ.

В свою очередь Министерство обороны Турции сообщает, что стороны подчеркнули необходимость дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в области военной подготовки и оборонной промышленности.

Министр обороны Азербайджана встретился со своим грузинским коллегой и премьер-министром

По сообщению Министерства обороны Азербайджана, стороны обсудили перспективы сотрудничества в военной и военно-технической областях.

Как сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии, на встрече обсуждались вопросы стратегического партнерства между двумя странами, важность безопасности в регионе и успешной реализации совместных проектов.

Согласно той же информации, на встрече было отмечено, что грузинская сторона приветствует мирное урегулирование конфликтов и готова продолжить диалог для обеспечения мира и стабильности в регионе.

